«Hay que promover la atención precoz del cáncer de mama para que el camino sea más fácil»

Durante la mañana de este jueves, Silvia Vázquez de la Fundación Amazonas, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa» y en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, la vecina habló de la importancia de hacerse los chequeos médicos: «En la provincia de Córdoba, desde el año 2017, funciona el programa “Córdoba Rosa”, en el marco de la Ley 10.503. Por eso, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama, para sensibilizar y concientizar la detección precoz del cáncer de mama, y Córdoba con esta ley, es pionera que todo el mes lo dedica al octubre rosa y cada vez más estamos llegando a escuelas, comercios, clínicas, público en general; para llevar el mensaje de hacerse los chequeos. El 90% de los casos de Cáncer de Mama son curables».

En cuanto a las propuestas que realizan, Silvia dijo que «Nosotros ya hemos hecho varias actividades y hemos participado en forma conjunta con otras organizaciones y fundaciones. Mañana hay una caminata que organiza la Municipalidad, hemos hecho charlas en varios lugares, Rosa somos todos, A todos les puede pasar. Vamos a finalizar el mes con el broche de oro que es la sexta edición de la Regata Rosa, que va a ser el domingo 29 de octubre a partir de las 9:30 horas, en el Lago Piedras Moras, que es el remo del bote dragón (este deporte es una forma de prevenir el linfedema o también llamado brazo de elefante). Las inscripciones están en nuestras redes sociales».

«Yo soy profe de Educación Física y me hacía los chequeos anuales en todos los sentidos, ya que siempre le di importancia a mi cuerpo. No tenía antecedentes ni nada de qué preocuparme, hasta que en el año 2017 (yo tenía 44 años) en una mamografía aumentada, salió que tenía microcalcificaciones agrupadas. Ahí me hicieron una biopsia y dio que era un cáncer ductal in situ muy precoz. Mi tratamiento consistió en una cirugía que fue una cuadrantectomía (un cuadrante) y me hice 20 rayos, no hice quimios y no tomo tamoxifeno», relató.

«El 75% de los cáncer de mama son fortuitos. Además, 1 de cada 8 mujeres lo va a transitar. Hay que resaltar la atención precoz, para que el camino sea fácil. Es importante hacerse los controles anuales. Tu cuerpo es tu casa», finalizó.