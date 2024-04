«Hay que saber cómo adaptar esas necesidades biológicas innatas básicas del animal a nuestra casa»

Durante la mañana de este lunes, Elena Tissot quien es educadora canina, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», dio algunos consejos para la educación de una mascota: «Escucho mucho en las consultas qué es portarse mal para un perro: romper, morder, rasgar, robar comida, tirar la basura, escaparse, entre otras cosas; y esto es lo que hace a un perro. Tenemos que saber qué exigir y qué no; y cómo adaptar esas necesidades biológicas innatas básicas del animal a nuestra casa, sobre todo si está solo».

«El perro tiene ganas de explorar y por eso se va. La supervivencia del perro es estar oliendo millones de cosas todo el tiempo. El patio siempre tiene el mismo olor y ahí está el estrés del animal y las ganas de salir a explorar. En el camino se pierden, ya que la capacidad cognitiva es de un niño entre 2 y 4 años, por si no está acostumbrado/entrenado para volver. Por eso hay varios factores: uno es que el animal está conectado más con lo civilizado con el mundo humano que con lo primitivo, y la capacidad del humano de enseñar; pero se deben dar las dos juntas», dijo.

Por otra parte, Tissot aclaró que «Mucha gente cree que pegarles es la solución. Decir que el perro te robó es porque le atribuimos características humanas que no tiene (eso si es humanizar). Estamos mirando y juzgando desde el mundo humano, cuando debemos hacerlo desde el mundo del perro, y ahí pedirle las cosas».

Además, la educadora mencionó que el animal «Se puede entrenar, en cada perro vamos a tener grados de posibilidades, y eso hay que verlo con alguna persona que sepa: asociar los comportamientos y detectar el problema de raíz. La idea es respetar la naturaleza del animal siempre y hacer un puente de comunicación. El animal en otro entorno no sabe manejarse, porque hay otros estímulos. No están preparados solitos para volver, se distraen con mucha facilidad y eso es lo que hay que ir entrenando».

«El animal tiene eso de andar en grupo, que tiene que ver con la supervivencia, y si están solos los perros sienten abandono y la muerte. Ayuda mucho la compañía de otros perros, porque se le puede enseñar con el ejemplo. El perro descarga el estrés en el momento, así que pueden rasgar, hacer pozos, romper, entre otras cosas. No razona y no entiende que voy a volver», expresó Elena.

«Hay que apuntar a la tolerancia: de a poco a mucho. Como ejercicio hay que entrenarlo físicamente que nos vamos y volvemos. Al perro lo vamos a educar en segmentos cortos, y ahí le generamos tolerancia. El punto clave es no irnos cada vez más tiempo, hay que jugar con el tiempo de a poco; y dejarle algunos juguetes que no use habitualmente o untarle algo para distraerlo. Además, las órdenes básicas no son recomendables a través del soborno», finalizó.