Hernández Maqueda: «Massa quiere terminar el trabajo de Néstor, perpetuarse en el poder junto a Malena»

El referente de la Coalición Cívica ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, fue entrevistado por el equipo del programa radial amtutino de FM 88.9 «Todo Pasa» sobre su posicionamiento frente al ballotage y sobre cuál será su trabajo en la legislatura.

«La decisión del domingo es una decisión trascendental, se está viviendo ésto como una final del mundo. Y yo creo que quienes le creímos a Patricia Bullrich votamos por ella, unos 6 millones de argentinos que hoy miramos la final desde afuera. Es una pena, así y todo Juntos por el Cambio fue una coalición exitosa que duró 8 años y ahora veremos como nos reconfiguraremos. No juzgo a nadie que vaya a votar a Milei, porque se puede ver como la última esperanza de sacar al kirchnerismo. Argentina está ya en una hiperinflación, por más de que haya una definición vieja que dice que no es, para mí sí lo es y sino se siente hoy se sentirá en un par de meses. Es la principal causa de pobreza, de la desesperanza de un gobierno que nos ha discriminado y maltratado. No entiendo como Sergio Massa tiene alguna posibilidad de ganar, no pasa en ningún país del mundo. Es uno de los tipos más cínicos, no tiene idea, quiere estar en el poder, no tiene ningún valor ni ética. Negocia y transa todo con tal de poner poder. De hecho ya es el presidente de facto, en los hechos y creo quetiene sociedad con corporaciones que le han bancado sus campañas durante toda su vida, no gobierna para el conjunto del pueblo sino para estas empresas. Nada va a cambiar. Algunos se ilusionan, con que Massa no es igual que los ´K´. El quiere completar el plan de Néstor de alternancia monárquica con su esposa -que no pudo hacer porque murió-: 4 años él, 4 años Malena. El plan de Massa es el mismo. Entiendo a la gente que sin ser de Milei lo van a votar, porque la situación es desesperante. Pero nuestra postura es neutral: nosotros no vamos a votar a ninguno de los dos. Nosotros perdimos, la gente no quiso un cambio republicano, nos corresponde una autocrítica. Ahora nos corresponde un rol del control a quien esté en el gobierno» expresó Hernández Maqueda.

Sobre cuál será su misión como legislador, el joven referente afirmó: «En Córdoba la misión es otra: aquí tenemos el Néstor Kirchner cordobés que tiene un gran apetito de poder que es Martín Llaryora produciendo hoy un golpe de estado contra el Tribunal de Cuentas de la Provicnica de Córdoba que fue elegido por el voto y por primera vez tiene una mayoría opositora. Por el ello Schiaretti, Llaryora y algunos legisladores van a querer quitarle sus funciones para que no pueda controlar sus gastos. Él quiere tener un vuelo rasante por gobernador para ser presidente, va a usar la provincia, como lo hizo con la intendencia. Van a ver carteles del él con el verso del turismo en Salta, Buenos Aires y hará campaña en medios nacionales, no quiere que se controle ni la nafta ni los viajes que hará. Son democráticos cuando ganan, cuando pierden son totalitarios. Lo que pase a nivel nacional no afectará lo que va a suceder en Córdoba. Aquí la agenda es soportar a un gobernador que se llevará puesto a las instituciones. Se tratará de consensuar en lo que se pueda. Lo nacional no va a condicionar lo que sucederá en Córdoba».

«Seguramente el gobierno va a querer que se pasen a su partido, el quiere armar un único, pero eso no es democrático. No creemos en el partido único ni en el monopolio del poder. No creemos en las posiciones extremas. Cada uno debe cumplir un rol institucional, el titular del poder es el pueblo. No nos tenemos que adueñar de lo que no nos compete. Si nos va a robar, ¿cuál es el problema de que controlen? no es plata tuya» manifestó Hernández Maqueda.

Con respecto a las temáticas en las que se centrará su trabajo como legislador, el presidente del CC ARI contó que éstos serán: «los naranjitas, que hace a la convivencia , el desarrollo económico, rebajas de impuestos, achicar el gasto público. Tenemos una concepción pro mercado. También queremos sanear la justicia, que sea un poder y no un servicio, trabajaremos fuerte por eso. Hay una crisis en los servicios, en el transporte urbano e interurbano, hay una crisis en la salud pública. La policía ha sido saqueada, desmantelada. Además de una crisis en la educación. Hay muchos problemas para trabajar, con respecto al tema ambiental nos vamos a poner de acuerdo, seguramente, para luchar contra el cambio climático. En los temas anteriores, seremos celosos opositores».