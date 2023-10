Hilda Zagaglia ¡otra vez noticia! pero esta vez, en el ámbito gastronómico

El canal gastronómico El Gourmet, estrena una nueva temporada de «Fogones Tradicionales», en este caso es un programa de recetas al fuego. El mismo cuenta con varios episodios rodados con cocineros y cocineras no tan convencionales de la provincia de Córdoba y de Catamarca. El capítulo que se emitió hoy, tiene a la vecina ilustre de Alta Gracia, Hilda Zagaglia, como protagonista.

El capítulo de Zagaglia se estrenó en la tarde de este miércoles 18 de octubre a las 17.30 horas (si tenés Flow, aún lo podés ver) y se repetirá el domingo 22, en tres horarios. La artista plástica abrió las puertas de su casa para hacer una receta familiar: un estofado de conejo al vino y un postre de naranjas -de su huerta- llamado «Postre del Che». En el mismo capítulo, se recorre también la ciudad de Tulumba.

Zagaglia se encuentra en este momento en la Bienal de Italia, junto a su hijo Matías Factorovich, representando al país entre más de 500 artistas.

«Fogones Tradicionales» constituyen un viaje hacia recetas que anidan en cada familia y se transmiten de generación en generación o se reversionan con ingredientes locales que le aportan nuevos aromas. En esta nueva temporada se recorren localidades en busca de esos platos que enorgullecen al anfitrión que lo prepara con la complicidad del fuego que -además del ritual que conlleva- le otorga ese sabor ahumado peculiar.

Franco Colamarino, «detective de sabores» y productor del programa, expresó: «El fogón es siempre sinónimo de encuentro, de celebración, de ritual. En nuestro país está más bien asociado a la parilla en la que se hace los asados. Sin embargo, en la casa de mis viejos se la llamaba ´fogón´ y no era de una arquitectura similar a las parrillas de hoy en día, ésta era un rectángulo, como un cajón con varios niveles, el último llegaba arriba del pupo y ahí se arrancaba para los costillares o lechones (sé que en algún lugar o algún pariente o amigo encontrará una foto que la describa mejor) Tampoco ahora puedo saber quién la construyó así con ese método, seguramente lo hizo algún experto para mi abuelo, pero fue mi viejo el que le sacó brillo con su técnica para hacer asados de este modo donde la paciencia era el mayor atributo. Así en ´El fogón´ -como le decían- el ´Cola´ fue anfitrión casi todas las semanas de una peña de amigos y también de numerosos encuentros familiares».

«Cuando nos llegó la posibilidad de hacer una temporada del ciclo ´Fogones tradicionales´ para El Gourmet inmediatamente me acordé de nuestro fogón y del guiño que me estaba haciendo mi papá desde el lugar donde está. Una nueva certeza que esto no se acaba en este plano y se sigue cocinando. La vida no es el punto final donde se apaga el fuego» agregó.

Esta nueva temporada cuenta con 8 episodios rodados en Córdoba y en Catamarca «donde dos cocineras y cocineros por programa nos comparten sus recetas. Agradecemos a cada familia del cocinero y cocinera que nos recibió con tanta hospitalidad y afecto. Cocinar es una fiesta, con lo que sea, con lo que se pueda. Pero siempre con pasión. Y nos terminará llevando a ese lugar donde fuimos felices».