Hoy: ANSES abre sus puertas para brindar créditos a jubilados

Este sábado 15 de julio, de 9 a 12 horas, las oficinas de ANSES de Alta Gracia, abren sus puertas para aquellos interesados en los créditos para jubilados y pensionados.

El trámite se inicia con turno previo sacado por la página web.

María Inés Chiotti, titular de la UDAI Alta Gracia, explicó en qué consisten estos créditos para jubilados y pensionados, que fueron anunciados por el ministro de economía Sergio Massa y la directora ejecutiva de Anses Fernanda Raverta, en las primeras horas de la mañana de hoy: “Ya hay gente que están accediendo a los créditos de hasta $400.000 con una tasa nominal del 29% anual, que es la mejor tasa de acceso a crédito que existe en el mercado hoy. Esto es pensando justamente en mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados, pero además, de poder reactivar la economía interna. Es una alegría poder seguir dando este tipo de buenas noticias, por lo que ya empezaron a faltar turnos. Seguro dentro de poco comenzará a aumentar la demanda”.

Además, la responsable de Anses explicó cómo hay que hacer para acceder a estos créditos en la ciudad de Alta Gracia: “Hay que sacar un turno previamente a través de la página de Anses, pensionados o jubilados y de ahí créditos. Se deposita el dinero a los 5 días hábiles, y se comienza a descontar a partir de los 2 meses”.

“Se pueden pedir cuotas de 24, 36 y 48 para pagarlo (jubilados y pensionados pueden hasta $400.000) y por otra parte, los pensionados de la pensión no contributiva por invalidez, más de 7 hijos, ex presos políticos y la pensión del adulto mayor, el monto mayor es hasta $150.000. Hay un reintegro seguro de este dinero a la caja provisional. No hay créditos por asignación universal por hijo o por embarazo”, detalló.

«Un Estado presente y que avanza ampliando derechos y reactivando la economía» concluyó la titular.