«Hoy más que nunca hay que afianzar la Memoria, Verdad, Justicia y el Nunca Más»

Durante la mañana de este jueves, Mariana Molina, quien integra el Nodo Paravachasca de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de las diferentes actividades que se van a realizar en torno a esta fecha tan importante en la historia argentina: «Se cumplen 48 años de la última dictadura cívico – militar, y este año es tan particular donde los discursos negacionistas y de odio están de vuelta a la orden del día. Lamentablemente los leemos en hechos terribles y varias noticias. Nos parece más que nunca afianzar la Memoria, Verdad y Justicia y el Nunca Más».

«Las investigaciones y juicios por los delitos de Lesa Humanidad, dejaron nuestro reconocimiento a nivel mundial, hablan de terrorismo de Estado. Se dio la desaparición de 30.000 personas, la apropiación de 500 nietos (llevamos 133 personas que recuperaron la identidad). Fue un genocidio donde aún no hay cifras concretas. Tenemos un presidente que pone en duda esto, y una vicepresidente que proviene de la casta militar», dijo.

Además, Molina expresó que «Esto no tiene que ver con colores partidarios, sino tiene que ver con un estado de facto y la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Estamos a favor de la democracia, de la no violencia y las no desapariciones. Este terrorismo fue para implementar un modelo económico neoliberal, que ya lo vimos en nuestro país. No solo se puede anclar en el presente sino también en el futuro».

«La marcha va a ser el domingo 24 de marzo a las 17 horas, en el Reloj Público. Y el sábado 23 en el Espacio para la Memoria de La Bolsa hacemos la tradicional vigilia, que hace 14 años que la hacemos. Allí vamos a descubrir una placa conmemorativa a 12 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre; va a haber intervenciones artísticas, la tradicional ronda, un guiso comunitario y otras con la Fundación Garabato y la Bibliotecas Populares de Plantamos Memoria. Además, está la marcha en Córdoba en las calles Colón y Cañada, a las 19 horas (24 de marzo)», finalizó.