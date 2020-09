“Hoy se está sirviendo a más de 55 mil habitantes y con una planta del año 40, eso no habla mal de la cooperativa”

En el día de ayer, el Municipio de Alta Gracia le renovó a COSAG la concesión del servicio de agua por el periodo de cuatro años. En ese marco, Ennio Mazzini, Presidente de la Cooperativa, en entrevista con la 88.9 habló del pasado, el presente y los proyectos a futuro de dicha entidad, la cual, aseguró ha sabido sobrellevar “bastante bien” el crecimiento demográfico de la ciudad.

“Cosag pasó por varias etapas. Tuvo algunas con administraciones que no funcionaron bien, con unas cuantas deficiencias en la prestación del servicio. Fue durante los años 2000-2008. Después se renueva la comisión directiva de Cosag y estoy convencido de que se fue dio vuelta la historia”, inició Mazzini a la vez que aseguró que desde ese entonces “se empezó a trabajar comprometidamente” y a realizarse obras “dentro de las posibilidades de una cooperativa”.

“Estos no son servicios que den grandes ganancias. Las empresas importantes como Aguas Cordobesas, apuntan a grandes ciudades donde el servicio es mucho más redituable. Con una conexión le das a un edificio que tiene 50 departamentos y acá se lo das a una propiedad”, comparó el titular de Cosag.

Mazzini remarcó además el crecimiento que Alta Gracia ha tenido en los últimos años y, el trabajo que en paralelo han realizado desde Cosag. Esto, enfatizando la necesidad de tener que hacer cada vez más tareas de mantenimiento. “Cada vez tenemos que producir más agua, cada vez tenemos que ampliar la laguna sanitaria, cada vez tenemos más trabajo de mantenimiento. Hoy se está sirviendo a una ciudad de 55 mil habitantes, que no es poco y con una planta del año 40, eso no habla mal de la cooperativa”, señaló.

“Le estamos dando el servicio a 55 mil habitantes cuando inicialmente fue construida para 10 mil”.

Lo que se hizo

“Fuimos trabajando en mejoras de la planta en cañerías alimentadoras, en bypass que se hacen para reforzar, etcétera. Tenemos la estación de bombeo del Parque García Lorca que se inauguró en el año 2012, a la que se le cambió la computadora y se duplicó la capacidad de la bomba pero a todo esto la población de esos barrios se multiplicó por 5 o por 6. De todos modos, hoy prácticamente un 95% de la ciudad tiene el servicio y es un servicio bueno“.

Lo que falta…

Mazzini reconoció que hay deficiencias pero afirmó que están trabajando en su mejora. “Cuando nos vamos un poco hacia Valle Buena Esperanza ahí no hay servicio y hay algunos lugares que por su topografía todavía hay inconvenientes. Una zona alta de Villa Camiares por ejemplo, los días de intenso calor, sobre esta época que todo está muy seco y que se usa para riego, genera inconvenientes. La solución y el proyecto ya está. Va a venir de la mano de la creación del acueducto que le lleva el agua a Valle Alegre desde ahí se va a hacer una reforzadora con una estación de bombeo.

Otro punto con algunos inconvenientes es la parte elevada de Tiro Federal y Piedra de Sapo para lo cual ya tenemos el proyecto de ampliación de la estación de bombeo que está en el Parque García Lorca“, se explayó.

Sobre los proyectos a futuro

En esta nueva etapa que inicia la Cooperativa de agua, Mazzini anticipó que los proyectos son varios. “El equipo que compone Cosag conoce perfectamente las redes de la ciudad, sabemos perfectamente cuales son las deficiencias y tenemos los proyectos para solucionarlas. Todavía el servicio tiene inconvenientes y en virtud de eso es que pretendemos un nuevo plazo de concesión. Entre los pasos para lograrlo debe existir una aprobación por parte del Concejo Deliberante, se divide en varias etapas por Ley orgánica municipal: dos lecturas y una audiencia pública intermedia que eso fue lo que se realizó ayer”, explicó.

“Seguimos prestando servicios y es un buen servicio el que tenemos. Entiendo que cuando tengamos la suerte, y la ciudad tenga la suerte, de que nos sea entregada la nueva planta que se está construyendo el abastecimiento tiene que ser mucho mejor sin ninguna duda”.

Se viene el consumo medido

“Uno de los temas que se está tratando en el convenio es comenzar con la colocación de medidores. Apelamos siempre a la consciencia pero muchas veces con eso no alcanza. Entonces todos los servicios medidos tienen un tope: 15m, 18 m hasta 25 metros cúbicos. Alta Gracia no tiene un tope. Nosotros en Alta gracia tenemos un consumo de 43.m cúbico por mes. Imaginate vos el exceso que está teniendo en promedio cada conexión. Una vez superado este consumo el metro de exceso se va castigando a aquellos que usan el agua cobrándosela más caro. Somo hijos del rigor. Una cosa es la consciencia pero a veces no alcanza”

Las tarifas en la ciudad

La tarifa de agua promedio hoy en Alta Gracia es de $214. Los jubilados están por debajo de ese monto.

El agua de todo el mes es igual a un kilo de yerba, a dos café o a tres litros de leche, entonces está desproporcionado. Y sobre todo teniendo en cuenta que a diciembre del año pasado tenemos un listado que nos pasaron desde el Ersep y en ese momento la tarifa promedio era de $365. Un 70% más baja que la tarifa nuestra. Eso habla a las claras de la austera administración para llevar adelante el servicio y sobre todo privilegiando una buena prestación”.