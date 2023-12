Ignacio Sala: «Acompañaré a Brian Heredia desde donde esté, es un joven bien preparado para la comuna»

«Nos estuvo acompañando durante 8 años en tareas administrativas, con mucha predisposicón, con mucha experiencia. Está a punto de recibirse de abogado, es muy honesto y creo que va a hacer una buena gestión» expresó Ignacio Sala, jefe comunal saliente, sobre Brian Heredia, jefe electo de La Paisanita.

Sala recordó el intento de revocatoria de mandato: «Nunca tuvimos tiempos no violentos. Todo lo que construimos fue con mucho esfuerzo. Primero queriamos terminar el mandato, ya que todos se iban antes. Tres años duró el proceso de pedido de revocatoria. Para el segundo mandato yo no estaba decidido si quería continuar…quedaron tantos sinsabores de la primera etapa que nos presentamos para la segunda y ganamos muy bien. Durante la pandemia, a pesar de ella, es donde más gestionamos, buscamos soluciones para la problemática de la salud, y debimos seguir brindando los servicios. Nos quedo un año y medio y finalmente la estamos peleando, venimos bien». «Heredia no agarra un municipio como lo agarramos sin nada como nosotros. Fueron años fuertes en lo político, La Paisanita tuvo presencia, se hizo escuchar en el foro de intendentes, en el COMUPRO. Querían armar ya una comisión y faltaban todos los intendentes electos, pero logré que se haga una comisión transitoria de 120 días y que estén los intendentes entrantes. Hay que apostar a los intendentes jóvenes que tienen muy buenas ideas. Quiero que se representen todos los pueblos chicos, no que la manejen dos nomás» agregó.

Sobre cómo viene armando su equipo, Heredia contó: «Agradezco al equipo que pudimos armar, con diferentes ideologías, ya que tenemos equipo de profesionales, que son a la vez personas de confianza para llevar los proyectos a cabo. Estamos preparándonos bien, ayer nos invitaron a la legislatura, nos reunimos con Matías Chamorro del Socialismo y se puso a disposición, al igual que Sala, desde donde esté. Los primeros 6 meses van a ser bastante duros; ya tenemos definidos quienes estarán en maestranza, quienes en administración y quien en turismo. Una de las problemáticas constantes es el arreglo del camino, que cada vez que llueve hay que empezar de nuevo. Particularmente en turismo trabajaremos con Mariana Vaira, Técnica en Turismo, que nos va asesorar y queremos poner en valor en las diferentes bajadas al río, construir baños y cobrar el estacionamiento».

«Brian puede aportar mucho a la sociedad, tiene una intención de crecer políticamente y en eso también va a trabajar. Se lleva muy bien con el resto del equipo del partido. Me voy tranquilo.

Con respecto a la política provincial, se sacó un comunicado días atrás que informaba que Sala se había pasado al HUPC: «Automáticamente sacamos un comunicado negándolo. Es muy triste cuando hacen operaciones políticas en contra, la gente ya sabe que es mentira, tenemos límites, si bien en Buenos Aires se está rompiendo. Estamos para representar al vecino. No hay que perder la esencia de las decisiones que tomamos. Lo público, hay que entenderlo que no es nuestro, que es de la gente. Tomé decisiones, pero nunca manejé dinero de la comuna».

Respecto a los preparativos para su ingreso en al legislatura, dijo: «Desde la legislatura, lo veo complicado, los tres queremos ser presidentes. también hay operaciones desde afuera, no sabemos que va a pasar. Si en la legislatura alguien presenta un proyecto que le hace bien a la sociedad lo vamos a acompañar no importa de donde venga, si pedimos que también el oficialismo nos escuche en los proyectos que presentamos y no nos los cajoneen. No veo cruces de trabajo, pensamos distinto».

En relación a cómo está conformando su gabinete el presidente electo, Javier Milei, con integrantes de afuera, del peronismo, del HUPC, como Osvaldo Giordano y Hugo Testa, opinó: «De Giordano hablan muy bien, antes estaba en el equipo de Patricia Bullrich. Lo de Testa no está confirmado y no es un cargo donde va a tener todo el poder de obras públicas. Milei va a tener un desafío muy grande. Bullrich estará en el Ministerio de Seguridad, Milei esta reconociendo a los que trabajan bien y tiene apertura y eso esta bien».

Sobre las reparticiones nacionales, que se rumorea que Miguel Cantarini podría volver a dirigir el PAMI, dijo: «No estamos desesperados por los cargos. Hay que desactivar la política dentro de las instituciones, eso lo hizo Macri. Cuando volvió Alberto Fernández, la nombraron a Mané (Chiotti)».