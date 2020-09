Il Panino: otro comercio que no pudo con la crisis de la pandemia

A seis meses de una cuarentena eterna -con flexibilizaciones pero cuarentena al fin- en la que el bolsillo de todos se ha visto más que afectado, y el de los comerciantes no ha sido la excepción, son cada ve más los emprendedores que debieron cerrar sus puertas por la crisis.

Ya en el mes de junio este medio cronicaba sobre la triste postal que podía apreciarse en Alta Gracia, con varios locales cerrados y con el cartelito de alquiler disponible (Nota relacionada). La falta de ingresos fijos y los impuestos que no se detienen, propiciaron el fin de varios comercios a los que no les quedó mas remedio que cerrar.

Fue el caso de una reconocida franquicia como lo es Il Panino, la cual si bien tiene base en diferentes puntos del país, funcionaba en una estratégica zona de Av Sarmiento desde hacía ya cuatro años y en época estival, sobre todo, generaba una rentabilidad considerable. No obstante, la crisis de esta pandemia por el Covid 19 también la afectó y sus propulsores no tuvieron más remedio que cerrar, al no poder sostenerse.

Il Panino es otro ejemplo de lo que arrasó la pandemia.