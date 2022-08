Increíble: le robaron 12 bolsas de alimento balanceado

Rodríguez relató a RESUMEN: «El robo ocurrió en mi casa. Hice la compra mensual, doce bolsas de alimento balanceado a 33 mil pesos. Incluso me ayudó el empleado del lugar a bajarlas en mi domicilio».

Y continuó: «Las dejé abajo de una ventana, en el patio. Anoche les dí de comer a los perros, dejé una bolsa abierta. Me fui a la casa de mi novio y hace un rato cuando volví y me encontré con que me faltaban las bolsas y un acolchado nuevo de mi hijo que estaba colgado. Tiraron la mitad de la bolsa abierta, había alimento desde la ventana hasta la calle, donde evidentemente subieron todo a un auto, sino es imposible».

La damnificada detalló que tiene un portón corredizo y no se ve nada hacia adentro. «Se han dado cuenta de que yo no estaba, porque mi auto está siempre afuera. Para mí es un conocido o un vecino porque entraron con todos los perros y no les hicieron nada».

Consultada sobre si realizó la denuncia correspondiente, la proteccionista afirmó: «No hice la denuncia a la policía porque ya me entraron una vez, me robaron de todo y no hicieron nada así que no creo que hagan algo por unas bolsas de alimento balanceado».