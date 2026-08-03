Invitan a estudiantes de la UNC a sumarse al programa de apoyo escolar en Alta Gracia 📚

El Gobierno de Alta Gracia lanzó una nueva convocatoria destinada a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para participar como voluntarios en el Programa de Apoyo Escolar de Extensión, una iniciativa que busca fortalecer las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

La propuesta está dirigida a estudiantes de todas las carreras de la UNC que deseen brindar acompañamiento escolar y, al mismo tiempo, acreditar 30 horas de Compromiso Estudiantil, requisito contemplado dentro de la formación universitaria.

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:59 del 26 de agosto. Posteriormente, el viernes 28 de agosto se llevará a cabo una jornada de capacitación para quienes se sumen al programa.

Las actividades comenzarán el sábado 29 de agosto y se desarrollarán todos los sábados, de 10:00 a 13:00, hasta el 28 de noviembre.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de Alta Gracia, a través de la Universidad Popular, con el objetivo de generar espacios de acompañamiento educativo y fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad.

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1yCd8CaidDZr_QHfo_zA9g2hRS-54NhU-84SX0SHMaJU/viewform?edit_requested=true