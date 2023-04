Ivan Poletta al hueso: «La oposición no es parte del esfuerzo pero si de la fotito marketinera»

Quien pasó una vez mas por los estudios de la 88.9 y habló con el equipo de Todo Pasa fue el concejal del oficialismo, Iván Poletta.

Entusiasta, de cara al fin de semana largo y la llegada de Festival Peperina a la ciudad, Poletta destacó el valor agregado que desde hace años viene teniendo la ciudad, respecto a los eventos y actividades culturales y aseguró que «nada de eso se logra sin esfuerzo».

«Hace varios años que venimos apostando fuertemente en lo que es generar para la ciudad un valor agregado, en lo turístico, lo cultural, en lo festivalero para empezar a instalarlo en la grilla cultural y creo que lo venido logrando y que es algo que genera crecimiento en todos los sectores», indicó el referente de Hacemos por Córdoba, quien no tardó en referirse a la actitud negativa y siempre obstaculizadora que tiene tiene el bloque de la oposición, a la hora de apoyar estos eventos.

«La oposición no es parte del esfuerzo, del armado, la gestión o todo lo que conlleva a la concreción de un evento pero si después son quienes se sacan la fotito marketinera. Es como el que te cae al asado a las 10 de la noche cuando ya está todo listo y encima después te lo crítica», comparó duramente el concejal.

Por otra parte, y en esa misma línea, Poletta cuestionó que desde la oposición hayan señalado a su par Manuel Ortiz por ejecer, supuestamente, violencia de género contra las concejales Amalia Vagni y Lucia Allende al decirles: ‘que vayan a trabajar’.

«Eso fue una clara puesta en escena y no tiene que ver con una cuestión de género. Yo no te voy a respetar más porque seas mujer sino porque sos una persona y, si vamos al caso, ellos interrumpen constantemente y de manera sistemática en el concejo. ¿Cuántas veces dejan hablar de corrido a la Presidenta que es Cristina Roca?, no cumplen con el reglamento interno y entonces se hace muy difícil dejar un mensaje claro. Mi estilo no es gritar, es lo que hacen ellos ante la falta de argumentos», añadió.

El concejal oficialista no perdió oportunidad, por otro lado, de referirse a aquel video en el que la radical Lucia Allende cuestiona el presupuesto de la mega obra proyectada para Av del Libertador. «Está claro que hay un claro desconocimiento, la oposición está tambaleando y dicen mentiras. ¿Cómo una concejal va a preguntarle a los ciudadanos ‘y vos qué hubieras hecho con esos mil millones?. Una administración no es un almacén, realmente espero que lo de la concejal Allende sea política partidaria tratando de embarrar la cancha -que si bien no hablaría bien de ella por lo menos me da la tranquilidad de que tenemos una oposición que tiene alguna idea de manera la ciudad – ahora sí no es así, Dios nos salve de que algún día vuelvan a gobernar la ciudad», sentenció.

Por último, Ivan Poletta se refirió al involucramiento del Intendente Marcos Torres en el tema seguridad, y dijo que siempre «se ha tenido una participación en temas complicados y de los que nadie quiere hablar».

«No podemos decir que está todo bárbaro porque sería mentir en este sentido y a diferencia de la oposición que siempre ha sido espectadora en este sentido, no nos quedamos quietos ni nos tiramos la pelota. Siempre se trata de colaborar con las fuerzas policiales, ahora se van a presentar nuevos móviles para seguridad ciudadana y bueno, cómo en el caso de la salud y la educación y si bien no son temas de competencia exclusiva del municipio, siempre se trata de no mirar al costado y meterse en el barro», concluyó.