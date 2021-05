Jaguares XV es el nuevo campeón de la Superliga Americana de Rugby

Con la presencia desde el inicio de los cordobeses Vaca y Molina, Jaguares XV venció a Peñarol de Uruguay por 36-28 y se consagraron como campeones de la Superliga Americana de Rugby. Dicho torneo debió jugarse en 2020, pero a raíz de la pandemia por el coronavirus se terminó completando este año.

El equipo de Ignacio Fernández Lobbe logró el objetivo con una muy buena actuación de Tomás Cubilla, quien terminó tres veces apoyando la ovalada en el ingoal rival. Si bien los uruguayos estuvieron cerca en el complemento luego de convertir 2 tries seguidos, los argentinos no desesperaron y liquidaron el encuentro a través de un try penal y una conversión de Roger Cubilla.

“Fue un partido muy trabado, no pudimos despegarnos mucho en el resultado, Peñarol jugó muy bien. Tuvimos errores y también aciertos que nos dieron el triunfo. Además de la copa me llevo una muy linda experiencia y muchos amigos, los entrenadores manejaron muy bien el grupo”, dijo Francisco Gorrissen, MVP del encuentro.