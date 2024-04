Jey Mammon perdió el juicio por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto

Luego de que Lucas Benvenuto denunciara por abuso sexual a Jey Mammón, porque el vínculo entre ellos comenzó cuando él era menor, el conductor y comediante lo demandó en la Justicia por calumnias e injurias. La batalla judicial entre Jey y Lucas terminó, pero en base del veredicto, con un duro revés para el humorista.

El fallo detalló que Benvenuto fue absuelto por la Justicia en primera instancia por la denuncia penal y que, tras la apelación de Jey, el segundo fallo fue en el mismo sentido.

“Básicamente, Jey entendía que lo que había dicho Lucas, que salió en todos los medios, constituía una falsa acusación, una injuria, una calumnia y pretendió mediante esa acción demostrar de que Lucas mentía”, indicaron.

Por su parte, el patinador realizó un posteo a través de las redes sociales para aclarar sobre esta decisión de la Justicia: «Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor… haría lo mismo una y otra vez. Hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias».

«Muchos juzgan los años de silencio: «¿Por qué no habló antes?». Ese fue quizás mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y cuándo lo hice, no me creyeron. Los sobrevivientes hablamos cuándo podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad», agregó.

«Esta vez, la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más, cuando los tiempos procesales le permiten expedirse, me da la razón. El fallo está firme y es inapelable. Igual que el otro. Es un paso hacia adelante, pero yo, y muchos que están en situaciones similares, necesitamos la verdad completa, no a cuentagotas, necesitamos condenas firmes, de cumplimiento efectivo», expresó Lucas.

Sin embargo, Fernanda Iglesias se comunicó en directo con el artista quien fue notificado por la corte durante las primeras horas del pasado lunes, con la información de que había perdido el juicio. “Me dice que el juicio nunca se hizo, que él quiere que se haga juicio y lo que rechazó casación fue otra cosa (…) es el intento a partir de la pretensión de volver abrir el caso para condenar a Lucas por las calumnias, ellos van a hacer una nueva querella porque esta no se activa”, señaló.