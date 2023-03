Joan Codolar, el español que expone por primera vez y eligió Alta Gracia

Joan Codolar, artista español que presenta sus obras por primera vez en su carrera y lo hace aquí en Alta Gracia, dialogó con el equipo del programa radial «Todo Pasa» sobre su muestra.

Sobre como el español llegó a Alta Gracia, contó: «Llegué a la ciudad por amor: me enamoré de una muchacha de aquí. Soy español, fui relojero durante 25 años en Suiza y me jubilé en ambos países. Hoy me dedico exclusivamente a ésto». Vive ocho meses al año aquí y en verano visita a su familia en España.

La muestra consiste en hierros abandonados o maderas recicladas, a los cuales les da «una nueva vida, los presento como me parece y cada uno los interpreta como quiere». Desconocía sobre el Encuentro de Escultores a nivel local y sobre el mismo dijo: «Me hace mucha ilusión ser parte de él».

Tras haber sido relojero 25 años, viviendo en Suiza, trabajando con piezas pequeñitas, «tenía muchas ganas de soldar y trabajar con piezas grandes. Guido Faoro me prestó parte de su taller, me enseñó un poquito y estoy trabajando con una máquina de soldar de electrodos, la pulidora y la lima con la que doy forma. No tengo aún un taller armado, me sigo formando».

Sobre que lo inspira, relató: «Me voy al campo, encuentro las piezas, las limpio, las pongo en el suelo y ya me imagino algo. Me viene algo de adentro, me ´regalo´ construyendo». También confesó que aún no vendió ninguna: «Esperaba tener una colección primero, tengo 25 y expondré unas 16» detalló Codolar.

La cita es hoy a las 19 horas en la Sala del Cine Teatro Monumental Sierras. La muestra estará hasta el día 4 de abril.