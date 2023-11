Jorge De Nápoli: «Acompaño a Marcos Torres ideológicamente en todos los conceptos»

El viceintendente electo de Alta Gracia y autoridad de CORMECOR a nivel provincial, Jorge De Nápoli, habló con el equipo de «Todo Pasa» sobre el ballotage, su opinión y cómo se viene armando el nuevo gabinete.

Con respecto al armado del gabinete de funcionarios para el período 2023-2024, dijo: «Se está acordando con Marcos Torres. Él es un gran conductor, sabe pedir disculpas cuando comete errores y tiene una visión muy amplia». El funcionario destacó que por primera vez, el Concejo Deliberante presenta este diagrama de 6 ediles del oficialismo y 2 de la oposición. «Seguramente las secretarias tendrán modificaciones, basándonos en las necesidades de la ciudad, en lo que ya se hizo. Algunos van hacia el legislativo y otros se mantendrán en el Ejecutivo».

Sobre su proyección personal, ya pensando en el 2027, afirmó: «Hoy tengo la necesidad y mucha ansiedad de empezar a trabajar. El tiempo dirá si me proyecto más adelante».

Con respecto al planteo que realizó el asesor provincial Hugo Testa tras el apoyo de Marcos Torres a Sergio Massa, opinó: «Trabajamos por el proyecto de gobierno de Juan Schiaretti, creímos que era lo mejor para Argentina. Somos todos parte de un proyecto. Podemos pensar distinto en algunos conceptos pero nos une un proyecto y la gente, no hay recetas absolutistas».

«Marcos Torres no ha sido tibio nunca, estuvo en la pandemia acompañando a los comerciantes, en cada problema junto al vecino. Él está pensando en la gente, en el bien de la ciudad, en los conceptos básicos. Hay un límite, somos schiaretistas, acompaño este proyecto porque me siento identificado, hay que cambiar algunas cuestiones, es cierto. Para mí es un orgullo acompañarlo y lo hago en todos sus aspectos. No pondría nombres sino títulos, hay conceptos que son básicos y claros: ambiente, respeto de una moneda. Hay que buscar un consenso nacional, que es lo que se está planteando» expresó. «Marcos Torres es un gran dirigente, decidió apoyar a un proyecto de unidad. Ideológicamente pienso como él».

«Del otro lado, veo que los une el odio, no escucho propuestas. Hay puntos que son graves y críticos, como la soberanía. Para mí no hay un guión, veo un día a día…se falta el respeto a la gente en su voto y se usan los medios y redes» agregó De Nápoli. «Son proyectos diferentes, lo que debe analizar la gente son sus propuestas, no lo que hizo mal cada uno. Hay temáticas centrales que analizar como educación, soberanía, moneda…».

«Yo no quiero que mis hijos vuelvan al descreimiento» concluyó.