José Ludueña: «recibimos una comuna desmantelada»

Este viernes 8 de marzo visitó los estudios de FM88.9 y Resumen de la Región José Ludueña, jefe comunal de Villa Del Prado quien conversó con el equipo del programa “TodoPasa” sobre el estado de la comuna al asumir y cómo están trabajando hoy.

El jefe comunal afirmó haber recibido una comuna desmantelada, ya que “desde las elecciones hasta asumir tuvieron seis meses para acomodar la comuna y entregarla en orden, y no pudieron hacerlo, eso da cuenta del desastre que tenían” comentó, y resumió que encontraron toda la parte informática desprogramada, áreas completas que no estaban trabajando, maestranza estaba vacía, sin herramientas, y el personal no tenía nada para hacer, igual destino tuvo el área de licencias de conducir de donde se llevaron computadoras e impresoras.

El jefe comunal afirmó estar en pleno proceso de investigación ya que ante la consulta de estas faltas las respuestas fueron que eran elementos alquilados. De todos modos, pudieron empezar a trabajar desde el primer día, ya que adquirieron cinco desmalezadoras, una camioneta, y reforzando hoy con una segunda unidad el único camión que tenían para repartir agua a las zonas donde los vecinos no cuentan con servicio de agua corriente.

En cuanto a finanzas Ludueña comentó en la mesa de “Todo Pasa” que recibió la comuna con sólo setenta mil pesos, con sueldos y aguinaldos por pagar, un conflicto en el área de salud porque tenían sueldos atrasados, y debió cerrar uno de los dos dispensarios ya que no estaba habilitado y no cumplía los requisitos para funcionar como centro de atención primaria de salud, el alquiler era muy alto, había tres empleados como personal administrativo pero sólo un médico que atendía un solo día, y para compensar la atención a los vecinos decidieron extender el horario de atención del dispensario que quedó habilitado, incorporando más profesionales y firmando convenios con obras sociales y laboratorios para que el vecino no deba trasladarse a otros centros de salud.

El jefe comunal afirma que hoy todas las áreas están trabajando bien, aunque “va a llevar un tiempo ajustar algunas cuestiones, pero no nos escondemos detrás de un escritorio, le ponemos la cara todos los días a la gente”, aprovechó la oportunidad para pedir disculpas por alguna demora que pueda haber habido al inicio de la gestión y agradeció la paciencia de los vecinos, quienes afirma que demostraron acompañar este cambio de gestión teniendo “una conducta de pago excelente” desde el primer día, situación que le permitió empezar a regularizar los servicios básicos y reinvertir en infraestructura.

Sobre la situación que vivió Villa del Prado ante las inclemencias climáticas, José comentó que desde que asumió han tenido cuatro inundaciones ya que el clima no ha dado tregua. Los trabajos se ven entorpecidos por esta circunstancia ya que hay que esperar tres o cuatro días para poder ingresar con máquinas, a riesgo de quedar empantanadas si la tierra no se ha secado adecuadamente. Están trabajando en la zona de La Donosa y seguidamente en Mitimay, y las tareas se desarrollan también dependiendo del estado de las finanzas, ya que la maquinaria utilizada es alquilada y costosa. De todos modos reconoce que existe un gran problema ya que hay un viejo cauce que atraviesa la zona, y cuando hay lluvias abundantes, el agua busca volver a ese cauce. El problema es que al secarse ese cauce se lotearon y vendieron propiedades que hoy están habitadas y sufren esa inundación. Ludueña afirma que está en estudio un proyecto para buscar una solución, pero no podrá hacerlo la comuna sola, y requerirá de intervención de la provincia, pero también de Caminos de las Sierras, ya que la ruta también se ve afectada.

Al final de la entrevista, el jefe comunal comentó que están trabajando sobre las escuelas porque estaban en mal estado y se inundaban, arreglando la escuela primaria, y en la secundaria terminando aulas donde ya están teniendo clases los alumnos. También tienen proyectado buscar más soluciones ya que algunas aulas son de machimbre, los chicos tienen sus recreos en la calle (que se corta para que salgan a jugar) y el lugar donde están ubicadas no tiene posibilidades de ampliación. “Estamos buscando dar respuestas con los medios que tenemos” terminó.