Juani Leonardi festejó su cumpleaños compitiendo

Como regalo de cumpleaños el triatleta de Alta Gracia, participó del Half que organizó la Asociación Cordobesa de Triatlón.

Cabe recordar que “Juani” viene de lograr el subcampeonato de la categoría 30 a 34 años y obtener un merecido cuarto lugar en la clasificación general del Campeonato Cordobés de Triatlón.

La distancia que recorrió fue 1.9k de natación. 90k de Ciclismo y 21.1k de pedestrismo. En la cual pudo terminar 15 en la general y séptimo en su categoría.

“Fue un nivel muy alto, la verdad que nos agarró el agua en la ruta corrimos con lluvia lo cual no soy un buen ciclista y menos en esa condiciones. Tuve unas molestias en el hombro y en pie, Después pude correr medianamente bien, y pude tener un tiempo superior al del año pasado”. Eran las palabras de Leonardi a RESUMEN.

A lo que por ultimo agregó. “No fue el rendimiento que yo quería y esperaba, pero tampoco me gustan las escusas ni nada, me fue mal y punto. Me motiva que podía dar más y bueno tengo que tratar de llegar más completo, vengo medio desgastado, pero estoy bien”. Concluyó.