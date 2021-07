Juegos Olímpicos: Histórico podio de Los Pumas

Llegó la tan ansiada medalla, fue de la mano del Rugby, en donde Los pumas derrotaron al Gran Bretaña por 17 a 12.

Con un comienzo para el infarto, luego del primer try británico a poco del comienzo del encuentro, parecía que todo se iba a complicar, pero el coraje argentino pudo más. Lautaro Bazán vera se escapó por la izquierda y empato el partido, dando un respiro al equipo argentino.

En el final del primera parte vendría una nueva llegada al ingoal, esta vez del goleador Marcos Moneta quien convirtió su sexto try en los juegos, y Mare logra la conversión para que el equipo de Santiago Gómez Cora que se va al descanso ganando por 12 a 5.

En el segundo tiempo, Gran Bretaña recuperó una pelota a muy pocos centímetros del Ingoal, en donde Hague marca el try y empata el partido.

En ese momento vuelve aparecer la solvencia, el coraje y el amor propio de Los Pumas. Ignacio Mendy, se escapa ´por la banda izquierda (igual que Bazán) y logra sentenciar el 17 a 12 final, que le da la medalla de bronce a la delegación Argentina.

“Me siento un bendecido. Cumplir un sueño y hacer lo que uno ama no es fácil. Hace tres días que no duermo ni disfruto. Ahora estoy feliz. Hay mucho sufrimiento y mucho laburo en estos chicos, por eso se emocionan. Estos chicos estuvieron un año encerrados para no contagiarse. Pero querían esto y cuando se quiere algo se logra”. Fueron las palabras de Santiago Gómez directo técnico de Los Pumas, ni bien terminado el partido.