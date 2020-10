Juntan firmas para lograr la liberación del detenido por el incendio en Los Aromos

El pasado lunes un hombre quedó detenido por iniciar un foco de incendio, el cual habría sido accidental ya que se generó mientras el hombre, con una motoguadaña, intentaba realizar tareas de desmalezamiento para evitar que el fuego comience en esa zona. Sin embargo, quedó detenido.

Rapidamente se generó un pedido de liberación de este hombre entre toda la sociedad y sobre todo, de quienes viven en Los Aromos, que definían al detenido como una persona que lucha por la naturaleza y por la protección de los montes. Es por eso que, así se produjo el pedido de firmas para lograr su liberación.

El pedido

“Soy Natalia Neher, DNI 24884678, vivo en Villa Los Aromos, Depto. Santa María, Provincia de Córdoba.

Vengo aquí a solicitar que la Justicia de la Provincia de Córdoba, mediante la Fiscalía de Primer Turno de la Ciudad de Alta Gracia ordene el inmediato recupero de libertad de mi pareja Víctor Hugo Barría Zumulzu, DNI 92.661.665 ya que no hay motivo para que siga detenido, es más nunca hubo razón para detenerlo. No hay delito, por ende su libertad nunca podría afectar al hecho que investiga la mencionada dependencia judicial. Víctor desde el día lunes se encuentra privado de su libertad a causa de la arbitraria decisión judicial siendo que el acto del que se le acusa ocurrió de la siguiente manera: mientras Víctor se encontraba desmalezando nuestro terreno, donde vivimos, donde están nuestros hijos, realizando una tarea preventiva ante el inminente avance del fuego que azota a las sierras cordobesas, eliminando el material combustible, moviendo la tierra, mojándola, la cuchilla de la moto guadaña dio en una piedra hizo una chispa y allí de manera accidental, imprevista, con un elemento no idóneo para encender fuego, por una mala jugada del destino se encendió el fuego. Eran varios los vecinos de la zona que estaban despejando de elementos combustibles el territorio. Él fue aprehendido injustamente y luego llevado a la comisaria de Alta Gracia, para después, el martes 29, ser trasladado al establecimiento penitenciario de la ciudad de Córdoba. La fiscalía aún no le tomo testimonial, lo han expuesto y siguen exponiendo, injustamente al contagio de covid que pulula en dichos lugares. La actuación de la justicia cordobesa ha sido desmedida e injustificada. Víctor es un hombre comprometido con la defensa del monte y del bosque nativo, y pieza fundamental de las tareas preventivas de la comunidad ante el fuego que nos rodea, y a pesar de ellos la justicia es ciega ante una verdad deslumbrante, que tienen preso a un inocente, a un luchador por los derechos de la naturaleza. Acompañen este grito de libertad de un hombre que no hacía más que proteger a su familia y a su medio ambiente”.

Quienes deseen firmar la petición pueden hacerlo aquí.