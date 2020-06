La “Dirección de Supervisión de Compras” se crea por decreto y ya tuvo adeptos y voces en contra

La creación de la Dirección de Supervisión de Compras Municipal fue aprobada mediante decreto por el Intendente Marcos Torres y hoy, en la sesión del Concejo Deliberante, tuvo opiniones encontradas.

Se trata de un área que de alguna manera viene a complementar el trabajo del Tribuno de Cuentas a fines de agilizar los controles de compras y facturación de orden público para que su tratamiento y visación sea mucho más rápido y eficaz. Esto, puede entenderse también como un pedido a la alta demanda que concejales de los distintos bloques han tenido en el el ultimo tiempo y que han generado bastante controversia.

Sin embargo, la lupa con la que se observa a esta nueva dirección, no es la misma para todos y si bien la idea de que pueda existir un área que se ocupe de revisar que se gasta, cómo y en qué en la Municipalidad, parece ser algo positivo, algunos opinan que esto no cambiará en demasía si quien asume es “por afinidad” con el mandatario municipal, más que por su curriculum.

“Que sea alguien idóneo”

El Concejal Ricardo González de Alta Gracia CRECE fue quien marcó la importancia de lo mencionado anteriormente, sin mostrarse en contra con la creación de la nueva área. “Creo que es bueno pero esperemos que quien ocupe el rol de esa dirección sea un apersona idónea en el tema compras y que su único sostén no sea el del nombramiento por ser amigo del Intendente. Más allá que sea importante que el Intendente tenga a alguien de confianza, para que el beneficio sea bueno debe ser alguien idóneo“, sostuvo.

“Los vecinos van a estar muy conformes”

Por su parte, Duilio Silva felicitó al Intendente por esta decisión y aprovechó para tirarle un palito al Tribunal de Cuentas. “Yo quiero felicitar al intendente municipal por esta decisión que ha tomado, seguramente los vecinos van a estar conformes porque nos va a permitir supervisar y tener eficiencia a la hora de generar gastos. También tener la eficiencia de saber que los procesos administrativos van a reducir sus tiempos, hoy tenemos serios inconvenientes con eso, no se si por voluntad o no, en el tribunal de cuentas, pero muchas veces no nos están facilitando las cosas y mas en este momento que más lo necesitamos“, señaló.

“Es inoportuno seguir agrandando el organigrama municipal en una situación de crisis”

Quizás, quien fue más contundente con su postura fue la Concejal Lucía Allende. “No hay dudas de que este Estado municipal esta teniendo serias dificultades en todo lo que hace a la compra y contratación de bienes y servicios. Nos parece bien que se pueda controlar y darle mas eficiencia y agilizacion según expresa el decreto, pero nos parece inoportuno que sigamos agrandando el organigrama municipal en una situación de crisis económica y sanitaria“, opinó la edil radical y siguió: “parece que no manejamos el mismo idioma. Todos los estamentos del estado debemos hacer hincapié en las prioridades y cuando el Intendente inició el año dijo que su organigrama municipal iba a ser austero y en lo que va de esta situación de crisis, ya hemos nombrado dos funcionarios mas. Entonces nos parece preocupante porque a la hora de administrar debe hacerlo con los recursos humanos que cuenta y no hay que crear direcciones o nombrar gente porque vemos una falencia”, concluyó.

Lo cierto es que si bien se arrojan algunos nombres sobre quien puede ocupar ese nuevo y polémico cargo, aún no está confirmado.