La emotiva despedida a Jaziel, el hijo de Alejandra Romero, que falleció a los 14 años

Este viernes se confirmó la triste noticia de que Jaziel, hijo de Alejandra Romero, la última pareja del “Potro” Rodrigo, había fallecido a sus 14 años. El joven se encontraba jugando al fútbol cuando se descompuso y tuvo muerte súbita. Marcela Baños, quien es allegada al círculo íntimo del cantante cordobés, expresó el clima que se vive en la localidad donde vivía el niño.

“Una tristeza, el pueblo de Villa Larca de San Luis está muy triste. El nene iba al colegio en Merlo. Fue un infarto. El pueblo está muy triste, el colegio está viendo si le hacen una misa, es un colegio muy espiritual”, dijo la locutora.

Horas más tarde trascendió cuál fue la causa por la que Jaziel perdió la vida. “El nene se descompensó mientras jugaba al fútbol, como todos los chicos de su edad, y falleció de esa manera. Están todos mandándole saludos por las redes sociales, cuando no hay palabras”, comenzó diciendo Ángel de Brito al aire de LAM. Luego, reveló de qué falleció Jaziel: “La información fue confirmada por varios periodistas allegados a Alejandra. Y finalmente se confirmó que su hijo falleció de muerte súbita”.

Según detallaron los familiares del niño, el velorio se llevó a cabo en la ciudad de Villa María. “Ale me llamó a mí y ahí la ayudé a regresar a Córdoba. Buscamos vuelo y encontramos uno desde Salta. Le saqué el pasaje y ahí en Córdoba le puse un auto para que la llevará hasta Villa María. Nosotros viajamos desde Buenos Aires”, dijo el ex cuñado de Rodrigo Bueno.

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes, para dar las condolencias a la ex pareja del cantante cordobés: “Te abrazo muy fuerte Ale , te abrazo a la distancia. Toda la fuerza para vos en este terrible momento”, “Ojalá dios te de fortaleza y sabiduría para afrontar este dolor tan grande, te mando un abrazo fuerte, espero que estés rodeada de tus seres queridos para que te abracen el alma y que tu hijito que ya es tu ángel te de las fuerzas para no caer”, “Q.E.P.D angelito”, “Querida Ale…..Todos te acompañamos en este difícil y doloroso momento. No se puede creer, no hay palabras. Pero siempre tu chiquitín hermoso será ese ángel del cielo que junto a nuestro adorado Potro serán la estrella que más brillará cada noche. Te mando un gran abrazo de oso y besos enormes…Mucha fuerza Ale, estamos con vos”, fueron algunos de los escritos que dejaron en su cuenta de Instagram.

A estos mensajes se sumaron Gladys Florimonte y Andrea Bursten. Al no encontrar palabras para semejante momento de tristeza, la comediante comentó una serie de emojis de corazón. Mientras, la modelo expresó su dolor.