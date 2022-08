La Escuela Manuel de Falla quedó en 1er lugar en el Torneo E-Sports

El día sábado se llevaron a cabo las finales de Minecraft y League of Legends que forman parte del programa E-Sports Córdoba, una iniciativa que busca promover los deportes electrónicos, su uso responsable y despertar vocación tecnológica en niños, niñas y jóvenes. El evento se desarrolló en el Pabellón Azul del Complejo Ferial Córdoba. Por un lado, se disputaron las instancias finales de la Liga Interprovincial de Minecraft, donde el primer lugar fue para el Team Minecraft B Nuevo Milenio, del Instituto Nuevo Milenio de Unquillo. También participaron representantes del Instituto Arte Nuevo y del Instituto Dr. Alexis Carrel, ambos de Río Tercero, y del colegio Margarita A. De Paz, de Villa Carlos Paz. Mientras tanto, en las finales del Torneo Provincial de League of Legends, se impuso Prima – T, un equipo profesional con formación mixta de dos jugadores bonaerenses y tres cordobeses. El segundo puesto fue para The New King eSports y en tercer lugar quedó La Manada, equipo conformado íntegramente por gamers cordobeses.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Joven; además de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), la Asociación Cordobesa de Deportes Electrónicos y Electromecánicos (ACDEE) y empresas privadas, a lo que se sumó el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Alumnos de Sexto grado del Instituto Superior Manuel de Falla participaron en la competencia de Minecraft. Lorenzo, Dante, Yair, Benjamín se inscribieron para el torneo de Minecraft Nivel Educativo, donde quedaron en tercer lugar en la clasificación a las finales, y en la competencia presencial lograron el primer lugar en la Copa de Plata. Las consignas consistían en 10 desafíos,5 destinados a construcción y 5 a programación. Cada desafío logrado sumaba 10 puntos.Los niños fueron acompañados por Gerardo Collado, profesor de Robótica y Programación de la escuela. “No teníamos tantas posibilidades, ya que eran 350 equipos y casi 1200 niños. Los desafíos de programación consistieron en programar a un robot llamado Agent, y en los de construcción creábamos cosas. Nosotros hicimos el Reloj Público”, relataron los estudiantes. La iniciativa nació por parte de Benjamín, quien inscribió a él y sus compañeros al torneo. El joven gamer expresó que la competencia fue “buena y disfrutable” y agregó que se anotaría para volver a competir.

La Liga Provincial de Minecraft contó con la participación de 350 equipos formados por alumnos de 5° y 6° grado. En la primera etapa de la liga participaron 1126 niños y niñas de colegios de diferentes puntos de la provincia, que atravesaron varios desafíos para ganar un lugar en las finales. Mientras que en el Torneo de League of Legends se inscribieron 196 equipos de 5 participantes cada uno.

Por su parte, Gonzalo Valenci, Subsecretario de Vinculación Tecnológico-Productiva del ministerio de Ciencia y Tecnología, comentó que E-Sports Córdoba es una “nueva área para desarrollarse personal y profesionalmente”. “El objetivo es posicionar a Córdoba en el desarrollo de videojuegos y despertar la vocación en los más jóvenes. La tecnología nos atraviesa, y en este camino, queremos generar más personas capacitadas en este rubro. Hoy buscamos que los videojuegos no sean vistos como una herramienta de vinculación sino una herramienta de desarrollo, bien utilizados y consumidos”. Por último, comentó que la Arena E-Sports es el eslabón final del proyecto, con la idea de reunir a una gran cantidad de personas que puedan y sepan utilizarla para hacer crecer este deporte y esta nueva industria creciente.