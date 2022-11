La Expo Robótica del Falla invita a «volver a jugar»

El Instituto Manuel de Falla se viste de fiesta en el nivel inicial y primario para compartir las actividades y experiencias desarrolladas por los alumnos.

«La idea de una nueva escuela privada en el año 2000 fue una disrupción social en Alta Gracia, después de tantos años. Con Pedro (Spinetti) veníamos de muchos años de trabajar en la pública. El primer día que nos planteamos estas ideas (las exposiciones y ferias), no sabíamos si iba a funcionar. Recuerdo una anécdota: se acercó el Barón Villar y una nena de 1° grado le dijo ´te voy a enseñar a manejar el robot con la tablet´ y ahí me dí cuenta que si funcionó» relató Caliguri.

Este año, la expo robótica tendrá ribetes muy especiales donde se transversalizarán conocimientos que permitirán mostrar y vivenciar los juegos y juguetes a través del tiempo y, a su vez, cómo se pueden conjugar ideas, proyectos y realidades teniendo en cuenta distintas miradas, espacios y personas con un objetivo común: la educación.

La edición 2022 denominada «Jugando como niños» estará realizada por las comunidades educativas de los niveles inicial y primario del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de Alta Gracia con la colaboración del Instituto De Educación Especial A.R.E.N.A. de la ciudad de Córdoba.

Estas instituciones vienen trabajando conjuntamente y desarrollando proyectos en el área de informática aplicada, programación y robótica surgidos por la inquietud propia de un educando del Instituto A.R.E.N.A de construir su propio robot, años atrás.

La inquietud fue receptada por los docentes y directivos y la elevaron a su inspección en la Dirección General de Institutos Privados viabilizándose la oportunidad de integrar ambas instituciones a partir de este hecho. Desde entonces, los estudiantes de la ciudad capital visitan una vez al mes el Falla y exponen en conjunto, según contó Francisco Caliguri, director de la primaria Manuel de Falla.

El proceso y los resultados alcanzados de los mismos ya han sido presentados en el Primer Encuentro Provincial de Enseñanza de la matemática y en el V Congreso Municipal de Educación y II Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación.

Sobre cómo surgió la relación con el Instituto ARENA, el docente narró: «Un día me habló la inspectora, ya que en una escuela de Córdoba, ´ARENA´ donde van chicos con autismo, uno de los niños quería hacer un robot. Finalmente terminamos haciendo una conexión entre los docentes y por ello vienen una vez al mes a la escuela y hacemos la feria junto a ellos».

«Vamos a sacar esta palabra ´inclusión´ porque yo no se quien incluye a quien, la educación es para todos. Todos evolucionamos, cada uno tiene su tiempo. Años atrás, trabajé en otras escuelas donde había chicos con otras necesidades educativas y en aquel momento no había equipos pedagógicos. No es solamente enseñarles para que sigan la secundaria, sino también para la vida» agregó.

En este año tan particular los participantes podrán retornar a distintos momentos, de sus vidas y retomar algunos juegos y actividades lúdicas que han ido desarrollando.

Con respecto a las expectativas, Caliguri expresó: «la propuesta mañana será ´volver a ser niños´ jugando a la payana, las etiquetas, a los barquitos cuando llovía, de esas historias que contamos los abuelos como yo (risas)». «Han construído un software libre para jugar, que tiene diferentes niveles pero se pasan con emociones. Incluso hay una cantidad de personajes que evocan a los que no están».

Entre las 10.30 y las 14.30 horas, estarán abiertas las puertas de esta exposición guiada, con entrada libre y gratuita. La escuela está ubicada en Urquiza 399.