La Justicia rechazó el pedido de detención de Aníbal Lotocki

Durante la semana pasada, Fernando Burlando quien es el abogado de la familia de Silvina Luna (fallecida el 31 de agosto) y un fiscal, pidieron la prisión preventiva para el mayor responsable de la causa de mala praxis: Aníbal Lotocki. Pero en las últimas horas, se conoció que la Justicia había rechazado dicho pedido, por lo que el médico podrá continuar en libertad, junto a su familia. Esto fue hecho por el caso del actor uruguayo Raphael Dufour y estaba apoyado por el fiscal Lucio Herrera.

“En atención a la medida cautelar solicitada por el Sr. Fiscal Lucio Herrera y por el querellante, corresponde señalar que la gravedad de la denuncia y las imputaciones efectuadas exigen ser sumamente riguroso en la recolección y evaluación de la prueba, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención”, señaló el Juez Edmundo Rabbione.

Luego de remarcar que “la libertad del imputado, en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar” y que Lotocki “siempre ha estado a derecho”, el juez sostiene que no hay “riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo” y determina que no hará lugar a las solicitudes.

Por su parte, durante el pasado martes la pareja del cirujano, María José Favalón, habló con varios periodistas con respecto a cómo viven su vida y conviven con la condena social, tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola: “Estamos mal. Nadie se merece lo que nosotros… Me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto”.

Sin embargo, Favalón aclaró: “No digo con esto que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina Luna, porque me duele en el alma realmente. La conocí porque la he visto en la clínica, me acuerdo cuando se fue a hacer los tratamientos. De hecho, yo declaré en las indagatorias”. Además, la pareja del médico aclaró que al hermano de Silvina, Ezequiel, no lo conocía, pero que entiende lo que es perder un hermano: “Y la gente festeja que yo haya perdido un ser querido, hay una locura social muy grande. y realmente pienso en Ezequiel desde el punto de perder a una hermana y me duele mucho. Ojalá algún día, no sé en qué momento y en qué situación, pueda sentarme con él”.