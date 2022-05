«La oposición está pegando dirigentes con plasticola»

Consultado sobre la inquietud de varios jefes comunales e intendentes sobre la posibilidad de una re-re-elección por la posible derogación de la Ley 10.406, opinó: «Yo veo que el clima del arco político está muy ansioso, hay un movimiento precompetitivo camino al 2023. Sin embargo el vecino está pensando en el día a día: el dinero cada vez vale menos y la inflación está cada vez más alta».

Y agregó: «Este es un planteo que atraviesa todos los partidos y que se refiere a la ley que fue sancionada en 2016 y que establece que aquellos que ya cumplieron dos mandatos no pueden volver a candidatearse. Plantean que no puede ser retroactiva, que se debe legislar hacia adelante y por ello entienden que uno de los mandatos no debe contabilizarse».

Si bien en la Mesa de Comunas y Municipios, se encuentran representados todos los mandatarios, «esta propuesta se debe hacer en el ámbito correspondiente que es el legislativo, no el ejecutivo. Por versiones periodísticas me enteré ayer que hay grupos de dirigentes que quieren presentarla en la mesa y no es parte de la agenda del gobierno provincial, será el legislativo el que defina si se deroga o se prorroga » afirmó el ministro. «El éxito de esta mesa es que no se mete en lo político partidario, es la única provincia que ha logrado eso en la Argentina» sumó.

Sobre la temática, opinó: «Creo que es válido el pedido teniendo en cuenta que los últimos dos años la gestión se basó en la salud, pandemia y covid19, no se pudo avanzar con la agenda que tenían preparada en obras, hasta hace dos meses. Y están pidiendo poder volver a ser candidatos no intendentes, finalmente es el vecino quien decidirá su futuro. También creo que la alternancia es positiva, en Alta Gracia está determinada en la carta orgánica que sólo se puede gobernar durante dos periodos».

Con respecto a cómo se ve en el futuro, afirmó: «Me veo trabajando, defendiendo el territorio el departamento, mi ciudad. Tengo el orgullo de recorrer la provincia y una o dos veces al mes, recorrer las localidades del departamento, día a día dialogo con los dirigentes de las comunas».

Hablando sobre la provincia de Córdoba, Torres declaró: «El futuro está signado por las elecciones del 2023 y trabajaré para que Hacemos Por Córdoba siga gobernando Córdoba. La provincia está impecable, quien viaja a otras provincias se da cuenta. Personalmente la política me ha dado sólo satisfacciones, hoy soy Ministro de Gobierno de los mejores gobernadores de la Argentina. Arranqué siendo un dirigente joven, revulsivo».

«El político que no entiende que tiene que transformar la realidad y no disfruta de ello, debe retirarse».

En relación a Luis Juez, expresó: «Luis Juez fue candidato en 2007, tiene una extensa trayectoria. El frente opositor se ha formado en post del poder, por el poder mismo, es muy difícil mezclar candidatos de diferentes extracciones partidarias: está el Frente Cívico, está el PRO, está el ARI, está la Unión Cívica Radical, en sus distintas versiones ya que dentro del mismo partido tienen diferentes formas de pensar, hay un sector del vecinalismo, quieren incorporar a Milei y están pegando con plasticola cualquier dirigente tratando lógicamente de ir en contra de Hacemos por Córdoba».