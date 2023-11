La palabra más esperada: Gerard Piqué habló de su separación con Shakira

Luego de un escandaloso divorcio que se convirtió en el tema de mayor relevancia en el mundo del espectáculo, casi dos años más tarde, uno de los protagonistas decidió romper el silencio y contar lo que realmente sucedió. Se trata de Gerard Piqué, quien de manera contundente, dejó en claro que el público solo sabe un 10 por ciento de lo que realmente había ocurrido puertas para adentro.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí, ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”, reflexionó en diálogo con Jordi Basté en El Mon, a causa del escándalo por su noviazgo con Clara Chía Martí, con quien le habría sido infiel a Shakira.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10 por ciento de lo que ha pasado. ¡Tampoco lo quiero porque es privado!”, sentenció el exfutbolista. Inmediatamente, se diferenció de la colombiana, quien no tardó en convertir algunos motivos de la ruptura en los hits más escuchados del año.

“Ahora estoy en más”, sentenció Piqué, quien actualmente se encuentra en pareja con Clara Chía. Al parecer, este fue un “palito” para su ex. ¿Shakira contestará con otra canción?

Por otra parte, se dice que la cantante no deja que tanto Sasha como Milán vean a su papá con su nueva pareja. ¿Por qué? “Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y sigue la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chía tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decir ‘No quiero a mis hijos esta chica’”, explicó Ceriani.

Según mencionan titulares de diferentes portales españoles, estos dan cuenta de que la joven tuvo que abandonar la casa de Piqué en los últimos días para que este pueda recibir a sus hijos. “Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da a todo. Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida”, remató Ceriani, que contó que la colombiana sigue sola.

“Shakira no está con nadie y no va a estar con nadie por ahora porque todavía está medio dolida, no se recupera de esta. Ella canta mucho, gana plata, pero su corazón está destruido. Ella nunca superó la destrucción de su familia”, cerró el periodista.