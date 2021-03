La Provincia descarta nuevas restricciones por el momento

El Ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, brindó una conferencia de prensa este jueves en la que descartó, al menos por ahora, nuevas restricciones en el territorio de la Provincia: “No es algo que tengamos en estudio por ahora”.

Por otro lado descartó también el rumor que trata sobre la presunta clausura del Centro de Operaciones de Emergencia (COE): “Yo no se de dónde salieron esos rumores, el COE está trabajando, todos los días, con estrategias en cuanto a la atención de la patología del coronavirus y ahora con el diagrama de la vacunación”, dijo Cardozo quien reapareció después de mucho tiempo sin haber dado a conocer el reporte sobre el avance de la enfermedad en Córdoba. “Desde diciembre de 2020 no hacíamos este reporte que llevábamos a cabo todas las semanas porque consideramos que no es necesario por la desescalada de casos”, agregó.

Respecto del caso del médico trucho Ignacio Martín, Cardozo fue contundente: “El Ministerio de Salud hizo lo que tenía que hacer, denunciamos el caso, le pedimos intervención a la Justicia y colaboramos con ella. Nosotros vamos a ayudar a la Justicia en todo lo que haga falta sin interferir y facilitando los medios para que investigue”, cerró el Ministro.