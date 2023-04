«La rana a la provenzal será la vedette de Peperina»

Fernando Auil, más conocido como el «Turquito» fue entrevistado por el equipo del programa radial matutino de FM 88.9, «Todo Pasa», donde contó su historia y cómo su plato es uno de los más exclusivos de la provincia.

«Es muy difícil que no te guste la rana. Al 98% que les gustó, es carne blanca muy sabrosa. Por el color es parecida al pollo, pero el sabor es a rana. La preparamos con una provenzal de ajo y perejil, el ajo se saltea en manteca. Se acompaña con papas fritas y mucho limón. La carne se prepara ´a la romana´, se pasa por harina y por huevo y luego se frita» explicó Auil.

Sobre cómo llega a Peperina, contó: «Antes de la pandemia me habían llamado, nos preparamos para el 2020 y no se hizo. El año pasado me llamó el productor y yo estaba con cambios en mi complejo y dije que no. Este año sin dudarlo, dije que si».

«Mi padre comenzó con esta travesía. Mi padre estudiaba en Los Salescianos en Córdoba y antes de venirse a San Agustín, comía en ´La Cuba de Oro´: puchero de gallina con garbanzos o rana a la provenzal. Cuando tuvo su primer restaurante, le dijo a mi mamá ´quiero que me conozcan por las ranas´. Hubo un auge de criaderos en los años 83-84, sin embargo la crianza de la rana en cautiverio es muy complicada, aquí en Córdoba tienen criaderos los dueños de la aceitera General Deheza. Pero las que yo preparo son cazadas a mano en las islas del Paraná. Las traigo de Santa Fe, de Santa Catalina, me las juntan, las faenan, me las frizan y yo las busco cada tres o cuatro meses» comenzó «El Turquito».

«Cuando llegó la pandemia, cerré el reatuarnte y armé un complejo con diez cabañas, con SUM y con un espacio, un hermoso parque enorme y llevo tres años donde vienen terapeutas, viene gente de otros países, se hacen sanaciones de almas. ´Ranas´ al revés significa ´sanar´…¿entonces porqué iba a dejar de hacer ranas si es lo que más me gusta?. Desde los 5 años ´mamé´ la profesión. Cuando murió mi papá en el 2008 seguí con el reaturant y lo magnifiqué» agregó el chef.

Con respecto a su stand en Peperina, detalló: «He construido los muebles con madera reciclada, me gusta la idea de envases reciclados que promueve el evento, tendré seis colaboradores y mi hija en el mostrador». Sobre sus expectativas, expresó: «Vamos con muchas expectativas. Me encanta la variedad de productos y será muy impactante ser párte. Espero que nos acompañe el tiempo, estoy confiado en que será una hermosa experiencia y espero en algún momento colgar el cartel ´no hay más stock´» concluyó.