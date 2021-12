La realidad de Jorge Merlo, Jefe Comunal del Valle de Anisacate

• En mayo de 2019 la Cámara 11 dictó una sentencia condenatoria a tres años en forma condicional. –

• Esa sentencia debió ser de absolución por inexistencia de delito. –

• De inmediato se recurrió en Casación ante el Tribunal Superior de Justicia, por lod graves defectos de dicha sentencia. –

• En noviembre de 2020 el TSJ corrigió algunos defectos, eliminando dos hechos de la acusación., –

• En esa resolución, se manó a la Cámara 11 para que dicte nueva sentencia sin los hechos eliminados, y resolvió corregir la condena de tres años, imponiendo esta vez, un año y ocho meses. –

• A esta sentencia, que mantiene los defectos de la de mayo de 2019, se recurrirá en casación y de ser necesario, se recurrirá ante la Corte. –

• A la sentencia del TSJ del año 2020, Merlo la recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que anule la sentencia anterior, lo que todavía no está resuelto. –

• Por lo tanto, en este momento no se puede decir que existe condena, sino decisiones defectuosas que están para resolver por la Corte. –

• LA situación de MERLO es la de inocente, hasta que se pruebe lo contrario, en proceso, imputado de estafa sin resolución definitiva. NO ESTÁ CONDENADO y ha sido absuelto de dos hechos, al 21 de diciembre 2021. –