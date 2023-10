La reina del pop volvió al escenario: Madonna comenzó Celebration Tour

Luego de suspender Celebration Tour a causa de ser hospitalizada de urgencia y en terapia intensiva por una «infección bacteriana grave» que puso en riesgo su vida, la reina del pop volvió a lucir su corona en el escenario.

La gira inició durante el pasado fin de semana, en el O2 Arena de Londres, donde Madonna desplegó sus grandes éxitos en un estadio repleto. El primer show, de casi 80 espectáculos planificados en todo el mundo, se desarrolló sobre un escenario de unos 4400 pies cuadrados (409 m²), el más grande jamás utilizado por la Reina del Pop y el cual incorpora tecnología de punta. Además, está inspirado en el trazado urbano de Manhattan, con cuatro divisiones que representan barrios de la isla neoyorquina: Uptown, Downtown, Midtown, East y West.

Fue un show con todos los condimentos. El concierto abrió con “Nothing Really Matters”, una canción que no tocaba en directo desde 1999, que inauguró el primero de los cinco actos en el que dividió su lista de temas.

Además de cantar algunos de sus clásicos como «Into the groove», «Like a virgin», «Hung up» y «Vogue», Madonna rememoró su paso por Buenos Aires en «Don’t Cry for Me Argentina», la canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y que ella versionó para la película «Evita» bajo la dirección de Alan Parker, cuya imágen de Duarte se vio reflejada en las pantallas.

The Celebration Tour tiene pendientes otros tres espectáculos sold-out en Londres, y luego la gira continuará su rumbo. La reina del pop cuenta con presentaciones en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos durante el resto de 2023.

Mientras que, por su parte, la etapa norteamericana de la gira comenzará el 13 de diciembre en Brooklyn, en el Barclays Center, seguida con los conciertos en Boston, Seattle, Chicago, Las Vegas, Atlanta y Los Ángeles. En México, Madonna actuará cuatro noches consecutivas en el Palacio de los Deportes de la capital del país, del 20 al 24 de abril.