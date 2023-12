La vuelta más esperada: Susana Giménez dio detalles de su regreso a la televisión

Después de un tiempo alejada de los flashes y las cámaras, Susana Giménez confirmó su regreso a la televisión argentina. La diva de los teléfonos, que desde hace tres años se radicó en Uruguay, anticipó su vuelta y dio detalles del programa que llevará adelante.

Todo inició cuando la diva se presentó en el Campo Argentino de Polo para presentarse en un evento de fin de año de una reconocida marca de moda, el cual tenía por objetivo celebrar la temporada de fiestas. Fue en ese entonces que la conductora habló de su futuro.

“¿Te venís a la Argentina a vivir directamente?”, comenzó preguntándole un periodista de LAM al ver nuevamente a la figura de la tele en el país. “Ahora tengo que hacer teatro en Uruguay, dos meses creo. Y después veremos, porque tengo mi contrato en la tele, pero empiezo en junio, julio. Depende de muchas cosas”, reveló Susana en un tono alegre y con su clásica sonrisa.

Seguidamente, el movilero le preguntó cuál será el formato que conducirá: “El programa histórico. Está muy rara la tele pero tengo que dar premios y cosas”, contó la diva, anunciando el regreso de su clásico de la televisión argentina.

Meses atrás, la conductora había manifestado su deseo de volver a hacer el programa y la posible fecha que manejaba en ese momento. “Voy a hacer mi programa en televisión. El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mi. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”, afirmó Susana en una charla con LAM explicando por qué dijo que no ante otras propuestas.

Respecto a ello, Giménez habló de uno de los momentos más característicos de su programa: el segmento de humor. “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido. He probado pero no. Y Antonio (Antonio Gasalla), además. Yo pienso en todo eso y digo Dios mío. A veces a la noche agarro la computadora y me pongo a ver los sketches que hacía con Antonio, la conversación, yo le hacía la segunda y él tenía esa gracia, ese talento”, reveló.