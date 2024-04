Lali Espósito le respondió a Javier Milei tras llamarla “Lali Depósito”

Desde que Javier Milei comenzó su postulación a presidente de Argentina y una vez que asumió el cargo, Lali Espósito comenzó a recibir críticas directamente del presidente por su postura política. De igual manera, Lali decidió escribirle una carta pública a Milei para terminar con los fuertes dichos contra ella.

Además, muchos colegas de Lali, tanto en el mundo de la actuación como de la música, mostraron su apoyo para con ella.

Luego de varias semanas donde se calmaron las aguas, Lali Espósito volvió a hablar sobre el tema en una entrevista, y frente a la pregunta de cómo vivió que le digan “Lali Depósito” y muchas cosas más, ella respondió: “Llamativamente, no lo siento tan personal. Creo que lo que está pasando, nos pasa a todos. Y si alguien me ataca a mí o si el presidente me ataca a mí, no solo me lo hace a mí, está atacando toda una ideología”.

“Soy una persona muy respetuosa, creo que no va a cambiar. Nunca me voy a subir al tren de la falta de respeto y el maltrato. Yo soy una privilegiada, porque a diferencia de lo que cree el presidente, yo laburo de un montón de cosas, y de comer no me falta, gracias a la vida y a que trabajo mucho. Pero hay un montón de artistas que no tienen mi realidad, que necesitan trabajar muchísimo y es un momento crítico en ese sentido”, cerró Lali.

Sin embargo, la polémica volvió a salir a la luz tras la participación de la actriz durante una devolución que hizo en el jurado del programa de talentos de España “Factor X”, al deslizar un contundente mensaje para el economista: “Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este porque reivindica una palabra que a veces está mal usada y no sólo eso, si no que se la apropia gente que no…. es la palabra libertad”. Y como si alguno no hubiera leído entre líneas, sumó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

Pero por otro lado, la artista se refirió al futuro de su música y explicó: “Música a pleno, estoy haciendo un disco nuevo. Estoy en el proceso creativo de ese disco, tomándome el tiempo de hacerlo sin presiones”, además explicó que está grabando música en Argentina y en España.