“Las medidas que vienen a traer soluciones no impactan de lleno”

Durante la mañana de este martes, Ricardo Solis, quien es contador, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el contador comentó su mirada al respecto de la nueva suba del IPC en Córdoba: “Hoy se publicó la noticia del Índice de Precios al Consumidor del 12,15% en agosto. Vamos camino a una inflación de 120% anual hasta hoy, y todavía nos quedan 4 meses del año. Lo que se ve también son muchos negocios vacíos que no están trabajando o que han cerrado; y nosotros de la parte impositiva vemos las deudas que tienen los clientes, ya que se van acumulando y son impagables, hacen planes de pago y vuelven a refinanciarlos porque no llegan. Las medidas supuestamente nos traen soluciones, son divisorias y no impactan”.

En cuanto a las moratorias y las nuevas medidas para los monotributistas, Solis expresó que “Hoy hay moratorias vigentes con tasas de intereses; pero las herramientas anunciadas por el ministro Massa para los monotributistas es no pagar el componente impositivo en el monotributo. Esto se compone de tres cosas: el componente impositivo (parte más baja), el componente de obra social y otro de aporte jubilatorio; la suma de todo eso es lo que se paga en total de monotributo. Es una medida que no impacta. Y con respecto a los créditos para monotributistas, los bancos habilitados son muy pocos: Comasi, Macro y Nación”.

“Hoy en día pedimos que la gente no caiga en los créditos de financieras privadas, ya que manejan una tasa arriba del 200%. Además, aconsejamos que traten de estar con los impuestos al día (tiempo y forma), ya que no te pueden dar algún beneficio que te pueden dar. Siempre aconsejo que traten de comprar artículos no perecederos en cantidad. En cuanto a los nuevos créditos, hay que tener la inscripción del monotributo, firma y aclaración jurada; en la cual esa plata va a estar retirada en la producción”, finalizó.