«Las personas que tienen más vida social tienen menos chances de tener trastornos cognitivos»

Durante la mañana de este lunes, el doctor Pablo Scarnato quien es Médico Neurólogo, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», explicó detalles a cerca del Alzheimer: «Se hablaría en realidad de deterioros cognitivos y demencias, donde se encuentra integrado el Alzheimer. Si bien afecta más o menos al 90% de la demencia, existen otros tipos. Es un deterioro cognitivo, que altera nuestro pensamiento en general y produce cambios en nuestra conducta».

«Hay cambios genéticos que puedan llegar a producir la enfermedad, pero lo más importante es dependiendo de lo que haga la persona en su vida. No es genético generalmente. No porque uno envejezca, va a tener deterioro cerebral. La gente cree eso y no consulta. La persona que tiene la enfermedad no se da cuenta o la niega; y los que sufren son los familiares», dijo.

En cuanto a la prevención, el doctor mencionó que «Es lo que más se utiliza. Hay muchas cosas que se pueden hacer: actividad física, mantener una buena alimentación, buena educación. El desarrollo se va generando a lo largo de la vida (sobre todo los primeros años). Cuando hay patologías acompañantes, genera mayor deterioro en el cerebro (diabetes, hipertensión, entre otras)».

«Son patologías que no tienen cura, es todo paliativo para mejorar la calidad de vida de la persona. Entre un 5 y 8% de las personas de 65 años tiene cuadros de demencia, y eso aumenta cada 5 años. 1 de cada 3 personas de 80/85 años, va a tener una demencia. Por eso prevenimos, para evitarlo. Los pacientes necesitan muchos controles, supervisión, acompañamiento. No hay gente preparada para controlar a este tipo de personas», expresó el profesional.

«Todo lo que genere un pensamiento sirve para tener activa la mente. También es importante aprender a hacer cosas nuevas. Hay muchas cosas para hacer. Eso te hace seguir un hilo conductor y evocar lo que leías antes. Las personas que tienen más vida social tienen menos chances de tener la enfermedad. La depresión ayuda a que se desarrolle más rápido este deterioro cognitivo», finalizó.