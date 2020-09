Laura Moreschi es Ciudadana Destacada: “Estamos en un lindo proceso de cambio y estoy orgullosa de esta ciudad”

En la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante, Laura Moreschi, la ingeniera altagraciense que forma parte del arduo labor que desde CONAE realizan tras el lanzamiento del satélite argentino Saocom 1B, fue distinguida como “Ciudadana Destacada”. Reconocimiento del que participaron autoridades del ejecutivo municipal como Ivan Poletta, Secretario de Gobierno, Roberto Urreta, Secretario de Transporte y Ambiente del Municipio y hasta el mismo Intendente Marcos Torres.

En este marco, Laura dialogó con la 88.9 y contó detalles de lo que esto significa, como así también de la importancia del cambio en la percepción que se tiene de la mujer en la ciencia. “La sensación que tengo es de felicidad, tengo una tremenda sonrisa de alegría y es un orgullo que la ciudad también este contenta de todos estos logros. Han sido días largos y agotadores, y esto es algo muy lindo”, expresó.

El trabajo de esta altagraciense no pasó desapercibido por el área de género del Municipio y de eso Laura también habló: “Estamos en un lindo proceso de cambio y estoy muy orgullosa de esta ciudad. Cuando se me acercan Valeria (Amateis), Monica (PradaY y Anemie (Musse), y les conté toda la historia de cómo inicié en esto, incluso cuando quise estudiar en el Obraje, todavía era de varones y bueno, hoy por suerte estamos en otra etapa”, sostuvo Moreschi refiriéndose a la necesidad de que la cuestión de género no sea algo que haga la diferencia a la hora de recibir un salario laboral.

“En mi caso siento que estamos en un lindo proceso de cambio para hablar de la mujer y el desarrollo científico”, añadió.

Su rol en el gran lanzamiento del Saocom 1B

Moreschi, es nada más y nada menos que la encargada responsable del equipo de ingenieros que desde su lanzamiento y de manera constante, monitorean la vida del satélite, por así decirlo, desde la central ubicada en Falda del Cañete. “Somos una mezcla de pilotos, médicos, y bomberos que velamos por la salud del satélite, todos los dias y a toda hora, acá no hay feriados. Es un gran trabajo, antes con un satélite en órbita ya era de mucha demanda, ahora tenemos dos”, dijo.