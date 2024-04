Le robaron el bolso con todas sus pertenencias al atleta local Milo Boero

En la tarde del miércoles y mientras llevaba adelante su práctica deportiva, Milo Boero sufrió el robo del bolso con todas sus pertenencias.

El joven atleta había dejado sus elementos al costado de la puerta de ingreso del polideportivo y, cuando finalizó el entrenamiento, estos ya no estaban.

En el interior del bolso, el deportista local tenía sus dos pares de zapatillas con clavos (de entrenamiento), indumentaria, billetera con dinero, documentación y su iPhone.

«En dos semanas me voy a Mar del Plata a competir y no tengo las zapatillas», contó angustiado a RESUMEN y agregó: «Me vengo preparando desde diciembre para esta competencia, para poder llegar en forma y poder clasificar en los Sudamericanos que es una meta que no pude alcanzar el año pasado y poder representar a Alta Gracia, Córdoba y Argentina que obvio es mí sueño más grande y la bronca que me da es que me robaron desde adentro del polideportivo, no en la pista», agregó.

Se trata de unas zapatillas con cinco clavos adelante, dos atrás, marca Puma con una línea negra y otras rojas con amarillo.

A quien tenga alguna información, ruegan comunicarse al 3547 51-1154.