Le robaron la bici de su hija y le llovieron los mensajes pidiéndole dinero a cambio del «falso rescate»

En la madrugada de ayer, delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio Sur y sustrajeron la bicicleta marca Aurora, color rosa, propiedad de la pequeña de la familia.

Más allá del robo- en cual se da un marco de inseguridad incesante en la ciudad- lo que más indignó a Jesica, madre de la niña de cuatro años, fue la catarata de mensajes que recibió a través de las redes sociales de personas que aseguraban saber el paradero del rodado y pedían dinero a cambio del dato.

«Me pasas un contacto, tengo datos precisos de tu bicicleta», escribió vía Messenger una tal «Camila Olivera», quien ante la negativa de la damnificada, respondió livianamente: «no hay problema, lo voy a vender por otro lado».

Al mensaje de esta oportunista, le siguieron los de «Nahuel Vargas» «Marcos-Marcos Gomez», «Belén Saavedra» y «Marina Gomez». Esta última, incluso, se animó a pedirle abiertamente la suma de $2000 por un video de la bicicleta robada. De no creer…

«Me decían ‘dame plata y yo te digo dónde está la bicicleta’ me pedían que les pasara mi número; yo les pedía fotos para saber si era la misma bicicleta y me volvían a pedir dinero. Lo único que hacían era jugar con los sentimientos de una nena que no paraba de llorar y se ponía peor cada vez escuchaba los mensajes», contó la damnificada, quien aseguró que los delincuentes , además, intentaron robarle un secarropas y no lo lograron.

«En la huida se dejaron un cross color rosa», dijo.

La denuncia fue radicada.