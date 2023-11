Leandro Vallejos Arce: «No le deseo éxito a esta gestión fasista y de ultraderecha»

El referente de «Unión por la Patria», Secretario de la UOLRA e integrante de la CGT, Leandro Vallejos Arce, fue entrevistado por el equipo de «Todo Pasa» luego de la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei, de «La Libertad Avanza» y brindó sus conclusiones.

«Primero decir que fue sorprendente el resultado, felicitamos a la fuerza ganadora. En Córdoba era la media que esperábamos, sabíamos que iba a suceder ésto, si bien es donde más crecimos. No alcanzó, teníamos la esperanza puesta en otros lugares del país y sin embargo el ciudadano eligió otra cosa. Como corresponde, 20.05 horas, ya estaba nuestro candidato felicitando al ganador» comenzó Vallejos Arce.

«Tengo 54 años y vengo de una unidad básica donde teníamos una secretaría de adoctrinamiento y los mayores nos enseñaban historia. Esto es muy parecido a 1946, cuando los jóvenes del padrón eran 900 mil jóvenes. Intentamos convencerlos, no pudimos y tocaron la víscera más sensible que es el estómago, el bolsillo. No pudimos dar respuesta o las dimos tardíamente. No alcanzó, una vez más le pifiamos lo vengo diciendo desde Sciolli, no pueden enviarnos referentes desde Buenos Aires para dirigir las campañas en Córdoba, que elijan alguien de acá. Perdimos tiempo, no hubo una aceitada coordinación» relató el referente.

Sobre la toma de postura de algunos intendentes, jefes comunales y legisladores dijo: «Estamos muy agradecidos con Marcos Torres y otros intendentes que definieron apoyar a Massa. Pero no tuvimos la capacidad de interpelar a los jóvenes y a la derecha, que les queda más cómodo la ultraderecha. Se viene una etapa para los que tenemos algún compromiso con la sociedad, con los trabajadores, con los emprendedores, con las mujeres, vamos a seguir construyendo. Les decimos a ellos que esto va a pasar y que tenemos que construir una alternativa».

Sobre algunas de las medidas que ya anunció Javier Milei como la privatización de empresas estatales, afirmó: «Hoy se reúne la mesa chica de la CGT, todos los gremios ya estamos haciendo reuniones y en alerta por las nuevas medidas. Una de las cosas que dijo es que se terminará la obra pública: se trata de 500 mil puestos de trabajo, por ejemplo. Sacará 13 puntos del PBI, eso es un ajuste tremendo. Se tomarán medidas como las de los ´90: apertura de exportaciones -que aniquilará la industria nacional- y flexibilización laboral».

«No le deseo éxito a esta gestión, a este gobierno fasista. Perdón pero no puedo desearle suerte a quien dice que van a liberar a los genocidas, quien reconoce a Tatcher como referente y desconoce a las Islas Malvinas, quien va en contra de los trabajadores» expresó.

Finalmente, sobre Juan Schiaretti, manifestó: «Puede pasar delante de sus empleadores de Buenos Aires y decir que cumplió con su misión. Si hubiera dado su apoyo hubiéramos llegado a la base que esperábamos en Córdoba».