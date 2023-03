¡Listos! ¡Ya! Desafío solidario para colaborar con El Litro

Este «Desafío Solidario» es organizado por Daniel Cámara, deportista de la ciudad de Villa María de Río Seco junto a la Fundación «El Litro» de Alta Gracia. El hombre está recorriendo desde el jueves 23 de marzo, 230 kilómetros entre su localidad y Alta Gracia.

Sobre cuál es el contacto con «El Litro», Cámara afirmó a RESUMEN que «estaba buscando una fundación seria que ayude de forma honesta a la gente. Me informaron de esta institución y me presenté personalmente a hablar con ellos y me atendieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa. Allí directamente estamos en contacto permanente con Alexis Sanabria, quien digita todo desde Alta Gracia».

La travesía comenzó el jueves 23 de marzo el Villa María de Río Seco y finaliza este domingo a las 10.30 horas en Alta Gracia.

El maratonista está en estos momentos en la ciudad de Jesús María y se prepara para salir hacia Córdoba Capital y finaliza frente del Liceo Militar General Paz. El domingo 26 sale de frente al Ministerio de Desarrollo Social hacia la ciudad de Alta Gracia a las 7 de la mañana.

«Quiero llegar a las 10:30 horas a la cuidad en dónde después realizaremos un evento de zumba. Mi acompañante Maribel es profesora, llevamos dos profes más de Córdoba y entre todos van a realizar un hermoso evento solidario» explicó a este medio el deportista.

Podés colaborar con: