Llegó el fin de semana XXL: ¿qué hay en el cine de Alta Gracia?

Llegó el fin de semana XXL a la ciudad de Alta Gracia, y con él, los diferentes planes que se pueden hacer en estos 4 días de descanso. ¿Ya tenes algo planificado? Además de las atracciones en los diferentes espacios culturales de la localidad, te recordamos que el cine también es una buena opción para disfrutar de este fin de semana largo.

Pero: ¿qué hay para ver? El estreno de esta semana se trata de la secuela de una película animada muy esperada por los fanáticos. Así es, los minions y Gru ya regresaron para una nueva aventura. Pero además, hay otros films que continúan en cartelera para ver en estos días y disfrutar con la familia o amigos.

A continuación, mirá la cartelera completa de lo que ofrece Cinemacenter Alta Gracia en este fin de semana largo:

Mi villano favorito 4 (15:40, 17:20, 17:50 y 19:30 horas 2D Cast – 21:50 horas 3D Cast)

En la primera película de Mi villano favorito en siete años, Gru, el supervillano favorito del mundo que ahora es agente de la Liga Anti-Villanos, regresa para una nueva y emocionante era de caos de los Minions en Mi villano favorito 4 de Illumination. Tras el éxito de taquilla de 2022 con Minions: Nace un villano, que recaudó casi mil millones de dólares globales, la mayor franquicia global de animación de la historia comienza ahora un nuevo capítulo en el que Gru (El nominado al Oscar® Steve Carrell) y Lucy (La nominada al Oscar Kristen Wiig) y sus hijas -Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Polan)- dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre. Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell, ganador del Emmy) y su novia Valentina (Sofía Vergara, nominada al Emmy), por lo cual la familia se ve obligada a huir. La película introduce a nuevos personajes a los que ponen voz Joey King (Tren bala), el ganador de un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) y Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin vuelve como la icónica voz de los Minions y el nominado al Oscar Steve Coogan regresa como Silas Ramsbottom.

Intensamente 2 (15:10, 19:15, 20:05, 21:20 y 22:05 horas 2D Cast – 17:10 horas 3D Cast)

La película de Disney y Pixar INTENSA-MENTE 2 regresa a la mente de la recién adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola. Maya Hawke da su voz en inglés a Ansiedad, junto a Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Furia, Tony Hale como Temor y Liza Lapira como Desagrado. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen.