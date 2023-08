Llegó la cigüeña: Daniela Celis, ex Gran Hermano, anunció su embarazo

Luego de que comenzaran a rondar diferentes rumores, Daniela Celis, finalmente confirmó que está embarazada. La noticia fue revelada en el programa de streaming “Fuera de Joda” que comparte junto a Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, donde la ex Gran Hermano sorprendió a todos tras anunciar que está en la dulce espera de gemelos.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla. La joven pidió disculpas por su reacción de un rato antes cuando se fue del aire porque se había angustiado con la situación y no había podido contar la noticia frente a Pilar Smith, quien estaba invitada al streaming. “Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

Luego, Daniela reveló: “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia. “Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, contó emocionada.

Posteriormente entre lágrimas de emoción, Celis compartió las vivencias de su infancia y el sueño de ser mamá: “Cuando era chica hablábamos con mis hermanas quién iba a ser la primera que tuviera mellizos o gemelos y moríamos por tener mellizos y gemelos y decíamos ‘qué difícil es’. ¡Y de repente me tocó saber que me tocó a mí tener gemelos, lo que siempre habíamos soñado, y dije: ‘guau, loco, no puedo creer que todo se me esté cumpliendo’”.

Minutos después, Pilar Smith volvió al estudio y abrazó para felicitar a la futura mamá, quien entre risas dijo: “Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir” (haciendo referencia al ex participante del reality, Thiago Medina). De inmediato, tanto Nacho como la Tora se anotaron para ser los padrinos, pero Daniela fue contundente. “¡Ay chicos no me metan presión ahora, porque la tengo a mi hermana Mara, la tengo a Julieta, a mis amigas”. Entonces Nacho agregó: “Mujeres hay muchas, padrino uno solo”.