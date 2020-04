“Lo de mi hijo fue un claro abuso policial”

Una grave acusación de abuso policial, la que el reconocido abogado Daniel Arroñade realizó en las ultimas horas.

El letrado, asegura que su hijo de 32 años se vio envuelto en un violento episodio cuando en la tarde de ayer regresaba de hacer las compras para su abuela, con quien el joven vive, a bordo de su bicicleta.

“Mi hijo vive por Bv Alfonsín con su abuela de 88 años. Ayer salió a comprar comida alrededor de las 18, más tarde su abuela escuchó ruidos y luego vio cuando la policía lo estaba golpeando. Estaban adentro de la casa y sin ningún tipo de orden. Mi hijo había salido dentro de los horarios permitidos y nunca violó la cuarentena“, contó el abogado en diálogo con RESUMEN.

Sin brindarle mayores detalles del por qué de la detención de su hijo, Arroñade agregó que el joven está imputado por “Resistencia a la autoridad y lesiones leves”. “Les pregunté a quien había lesionado, y no me dijeron nada. Sólo que debo esperar que llegue la planilla prontuarial. Mientras tanto a su madre le pidieron ropa porque estaba desnudo y todo ensangrentado. Lo que hicieron con él es un claro abuso policial, el no es un delincuente trabaja todo el dia y cuida a su abuela. Lo que pasa en Alta Gracia con la policía es lamentable y quiero que se haga público”, dijo.