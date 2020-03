“Lo del fondo solidario lo vimos como un oportunismo porque podría haberse planteado de otra manera”

No todos vieron como “un gesto solidario” a la propuesta del bloque oficialista del Concejo Deliberante, encabezada por el Lic. Pedro Spinetti, de crear un fondo económico y solidario destinado a cubrir necesidades sanitarias básicas de organismos públicos, que en este estado de cuarentena puedan estar necesitando ayuda. Tales como, el Hospital, dispensarios y hasta la misma policía.

RESUMEN dialogó con la Concejal del Bloque de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, quien si bien aclaró que está de acuerdo con la medida, consideró que la misma podría haberse planteado de otra manera. “Lo del fondo lo vimos como un oportunismo porque podría haberse planteado de otra manera y no como un proyecto de ordenanza. Spinetti es el presidente del bloque oficialista, pudo haber presentado una nota o hasta llamar al Intendente para sugerirle la propuesta, pero no elaborar un proyecto cuando el Concejo está cerrado“, opinó la ex candidata a Intendenta y añadió: “Nosotros no estamos en desacuerdo, es más una de nuestras propuestas de campaña fue el recorte en un 30% del sueldo de los funcionarios y si no tenemos que cobrar por uno, dos o tres meses no nos vamos a oponer, todo lo contrario, pero no es la manera. No es momento de hacer política partidaria sino de poner el foco en el vecino“.

El trabajo en cuarentena

La Concejal, se refirió además al pedido que en el día de la fecha hicieron al ejecutivo de controlar los precios en los distintos supermercados y comercios de la ciudad. “Hemos tenido muchas quejas de vecinos sobre el aumento excesivo que hay en los precios de los productos y necesitamos que haya un control para evitar esto. Es una situación muy difícil para todos y no debe haber aprovechamiento“, explicó.

Sobre la propuesta del Concejal Pablo Ortíz, de solicitar la suspensión del cobro de tasas e impuestos municipales a comerciantes y monotributistas, Vagni expresó: “Estamos de acuerdo pero hay que ver de cuánto será el porcentaje y por cuánto tiempo. Tampoco hay que descalzar al Municipio porque son muchos los espacios que hay que atender“.

Por otro lado, la Concejal de Alta Gracia Crece habló de la necesidad de no descuidar al Dengue. “Hay que seguir funcionando. Estamos en la cuerda floja con el Dengue, entonces la recolección de residuos debe seguir realizándose, limpiar los espacios y demás. Hay cuestiones que no deben descuidarse por la cuarentena“.