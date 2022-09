Días atrás, se llevó a cabo la Exposición Filatélica Nacional de Tucumán, en la localidad de Tafí Viejo. Allí, el Dr. Augusto Piccón, fue premiado con la Medalla de Bronce. El coleccionista expresó que no fue su mejor colección, pero que está preparándose para lo que será la Exposición Internacional en Jesús María. “No mandé lo mejor que tenía porque me estoy reservando para el año que viene. Lo que más me apasiona ahora son las historias de Alta Gracia. El escribir me apasiona más que la filatelia. Con ello comencé a los 10 años, llevo 64 años compitiendo«, comentó Piccón.

El conocido profesional se dedica a la Filatelia fiscal, donde colecciona escrituras antiguas de Córdoba desde 1854 en adelante. “Lo que yo hago no tiene valor económico, sino sentimental, porque tenés que estudiar, investigar. En Buenos Aires se consiguen archivos enteros. Un amigo me regaló las estampillas fiscales de Alta Gracia y fue también quien me ayudó a conseguir muchas escrituras de la provincia de Córdoba y del Sierras Hotel. Lo que más me produjo placer fue investigar la historia de este histórico lugar”.

El Doctor en Bioquímica relató que tiempo atrás, cuando tenía su laboratorio, viajaba a Buenos Aires a comprar insumos y, además, aprovechaba para pasar por casas de filatelia. Por otra parte, continuando con su alma de historiador, entrevistaba a sus pacientes sobre su historia y lo que sabían sobre Alta Gracia. “Si vas a escribir, necesitás reunir información y documentarte bien. Tengo un pequeño museo de la ciudad. Lo que más satisfacción me produce en la vida es la filatelia y la historia”, finalizó el coleccionista.