“Lo que siento es una persecución política por parte del Coe y del doctor Daniel Villar”

A mediados del mes de junio, desde el Coe Regional N° 8 informaron que se llevarían a cabo varios procedimientos de control en los distintos geriátricos de la ciudad, a raíz de algunas denuncias recibidas sobre incumplimiento de normas en este contexto de pandemia. Procedimientos, para los cuales el mismo Municipio había solicitado la intervención judicial y que se llevaron a cabo con el apoyo de la policía.

En ese marco, Sonia Travaini, titular de Los Años Dorados, cuestionó la modalidad con la cual dichos controles se habían desarrollado en sus residencias, sosteniendo que quienes habían ingresado no habían tomado ningún tipo de recaudo sanitario y responsabilizaba al Coe en el caso de que se diera algún positivo de Covid dentro de alguno de sus geriátricos. (Nota relacionada)

Sin embargo, eso no fue lo que más enojó a la propietaria de la legendaria institución, sino el hecho de que los operativos no se hayan dado en todas las casas de adultos, como se había informado. “Yo lo que siento es una persecución política y personal porque lo que el doctor Villar me dijo fue que lo estaban haciendo por el bien de todos los abuelitos y que se hacía en 28 geriátricos; lo que me pareció bien pero resulta que no fue así, sólo allanaron los cuatro míos y otro más como para que no fuera tan evidente“, explicó Travaini a RESUMEN, a quien recientemente la justicia le dio la razón.

“Ayer me devolvieron los libros de admisión que me habían secuestrado y la fiscalía me informó que no habían encontrado ninguna irregularidad en mis residencias. Supuestamente, no habíamos cumplido con el protocolo al ingresar un paciente sin autorización, pero no fue así, siempre tuvimos el permiso y ahora la Justicia me dio la razón”, agregó.

Sonia sostiene que se trata de una “cuestión personal” y que el Coe junto a la asesoría letrada se mueven por intereses particulares. Advierte, que extraoficialmente tomó conocimiento de la apertura de un geriátrico en Arzobispo Castellanos, en plena pandemia. “Lo abrieron una semana después de que me allanaran ami. Yo me pregunto con qué autorización? si Rugepresa, que es el organismo Provincial que habilita, está cerrado, como hicieron para tener la autorización?. También se que alquilaron un hotel para abrir otro geriátrico, me imagino que fue avalado por el Coe y el asesor letrado Villar, sino como pueden hacerlo?. la idea era clausurarme amí para llevar a los abuelos ahí“, sentenció la mujer quien no descarta iniciar acciones legales.

“Esto fue un atropello. Me siento perseguida por la Municipalidad, por Villar, y por el Coe que ni siquiera fueron a hisopar a nuestros abuelos cuando los mismos familiares se lo solicitaron luego de estos allanamientos. Somos agentes de salud y tenemos que pagar más de cuatro mil pesos cada vez que tenemos que hisopar a alguien, mientras que a los políticos se lo hacen gratis”, culminó contundente Travaini.