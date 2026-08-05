Solidaridad en Alta Gracia: realizan un locro a beneficio de Jazmín

En diálogo con los micrófonos de la Radio 88.9, Patricia Sánchez, tía de Jazmín Cavaglia, invitó a la comunidad a sumarse a una venta solidaria que tiene como objetivo ayudar a la familia a afrontar los gastos generados por la compra de la prótesis que necesita la adolescente de 13 años.

Patricia contó que el siniestro ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando Jazmín viajaba junto a su familia hacia Alta Gracia para pasar la Navidad. A causa de las intensas lluvias, el vehículo en el que se trasladaban volcó sobre la ruta. Como consecuencia del accidente, la madre de Jazmín permaneció en coma durante varios meses y, afortunadamente, logró recuperarse hace poco. Jazmín, en tanto, sufrió lesiones de extrema gravedad que obligaron a la amputación de una de sus piernas.

La joven recibió el alta médica hace aproximadamente un mes y actualmente atraviesa una nueva etapa de su recuperación. Su familia ya pudo adquirir la prótesis, cuyo valor asciende a 13.900.000 pesos, pero para hacerlo debió solicitar un préstamo. Ahora buscan recaudar fondos para poder afrontar esa importante deuda y los gastos que demanda el tratamiento.

Con ese objetivo, el próximo domingo 16 de agosto se realizará una venta de locro y empanadas. La actividad tendrá lugar en el Centro Vecinal de barrio Virrey, ubicado en la plaza del Rotary.

Quienes deseen colaborar pueden realizar su pedido comunicándose al 3547 465358. Cada porción vendida contribuirá a que la familia pueda afrontar el préstamo solicitado para la compra de la prótesis y continuar acompañando la recuperación de Jazmín.

Durante la entrevista, Patricia agradeció el apoyo que han recibido desde el accidente y destacó que la solidaridad de los vecinos ha sido fundamental para que Jazmín pueda seguir adelante en este proceso de rehabilitación.