Lollapalooza 2024: tres jornadas que dejaron momentos únicos

Después de tres días plagados de increíbles shows, cruces inesperados y momentos donde la música fue la principal protagonista, la novena edición del Lollapalooza en Argentina llegó a su fin. Este evento reivindicó las máximas figuras del arte y la música de índole nacional e internacional. Con cuatro escenarios donde se vio una variedad de géneros musicales, el festival movió valores, pasiones y movilizó una marea de fanáticos. Repasemos algunos.

El primero fue el show de Blink -182. Al comienzo del espectáculo, su líder, Mark Hoppus tuvo un gesto que enloqueció a todo el público: “Hola, nosotros somos Blink-182, primero que nada gracias, segundo, Francia. No primero, segundo Francia”. En uno de los pasajes del show Mark Hoppus presentó uno de los temas que más agitó a la gente: “A mi me dijeron que Argentina era la multitud que más fuerte cantaría la siguiente canción y espero que sea verdad, el coro dice ‘olé, olé, olé’. Espero que sepan las palabras”, dijo para dar paso a ‘Dance with me’.

Ese mismo día, Arcade Fire dejó otro momento para recordar en el escenario Samsung. En medio de una marea de gente, el grupo indie rock de Canadá repasó lo mejor de su discografía. Uno de los momentos más destacados del show fue cuando la banda subió al escenario a Javiera Parra. La chilena fue invitada al escenario para cantar “Gracias a la vida”, la canción que inmortalizó Mercedes Sosa y que fue compuesta por Violeta Parra, su abuela.

El segundo día del festival, la puesta y el glamour de Sam Smith se hizo presente en el predio. El artista bañó al público con toda su música electro pop y sus baladas descorazonadoras. Por algo es considerado el nuevo divo del pop. Dueño de un histrionismo único y un humor particular, la personalidad del cantante cautivó a la gente a lo largo de todas sus canciones.

El primer peso pesado del domingo (última jornada) fue Limp Bizkit. Con algo de nostalgia y adrenalina acumulada, los fans estallaron con los hits metal de la banda norteamericana. Prueba de esto fue el gigantesco y furioso pogo que se vivió en el cierre de su recital.

Por último, Feid fue el encargado de dar el broche de oro en esta edición del Lollapalooza. El cantante colombiano, también conocido como Ferxxo, puso la mirada de la gente en el cielo gracias a su show de drones. Mientras el campo estaba repleto de fans con prendas de color verde, el cielo se iluminó con 160 drones que formaron los lentes característicos del cantante con las letras Fer y xxo en cada lado.