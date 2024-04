«Los frutos se ven a largo plazo y a las oportunidades hay que aprovecharlas»

Durante la mañana de este jueves, Facundo Almada Abreu quien es vecino de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló sobre el reconocimiento que recibió por el United World College of the Gales (Reino Unido), quien le otorga una beca por dos años: «Me dieron la beca de los Colegios Unidos del Mundo (The United World College) que está en Gales (Reino Unido). Esta es una beca que se brinda todos los años a aproximadamente 10 jóvenes argentinos que son seleccionados luego de un largo y competitivo proceso, que consiste en muchas etapas».

«Yo comencé a mitad del año pasado y estuve trabajando hasta hace poco (finales de marzo que me avisaron que quedé seleccionado). Era mi sueño ir al de Gales porque son 18 colegios que están distribuidos en muchos países del mundo. A mi me van a enviar a Reino Unido y estoy muy contento por ello», dijo.

«Todavía estaba en el colegio cuando empecé con esto, y vi la posibilidad de aplicar cuando vi una publicación de Instagram. Sabía que era algo muy competitivo, porque la tasa de admisión es de un 2%: de los que aplican, que son alrededor de 500, solo hay 10 seleccionados. Yo soy uno de esos 10, y el único de Córdoba», contó.

En cuanto a su formación académica, el joven mencionó que «Yo tengo una vida en el colegio Misericordia (desde el jardín de 4 años), y me gradué de sexto año de la secundaria el año pasado, de la especialidad Humanidades. Es una institución que me dio mucho apoyo. Cuando empecé la secundaria quería ser abogado, pero ahora planeo hacer una doble titulación en economía y política. Me gusta todo el tema de las Naciones Unidas, y me gusta mucho el debate: saqué la mención de mejor delegado en los modelos que realiza OAJNU en 4 oportunidades, de las 5 que participé».

«Para mi los debates presidenciales se ven como un mundial de fútbol. La política es una profesión muy criticada, se espera mucho más de los políticos que de otra profesión. La política trata de buscar consenso entre los partidos para sacar adelante a la sociedad. Faltó que sean más transparentes, pero es algo que se hace en todo el mundo. La política no está reservada solo para los partidos, hay que construir cosas que nos van llevando al progreso. Todos siempre tenemos ideales propios, es imposible que vayan a desaparecer los partidos, capaz en una sociedad futurista utópica, pero dentro de muchos años», expresó.

Además, contó que «Yo me uní en la pandemia a una organización estadounidense de manera virtual contra el racismo, trabajé y colaboré en lo que más podía; y a lo largo de dos años, me convertí en vicepresidente. Cuando me fui en marzo del 2023 a Estados Unidos con la beca Jóvenes Embajadores, fundé la organización de coro político: buscamos hacer investigaciones y hablar sobre política de manera partidaria. Fue una cadena que la vida me dio para llegar a todo lo que hice hoy».

Por otro lado, Federico mencionó que «También me dieron una beca para estudiar en la Universidad de Pensilvania que forma parte de las Ivy League, son las 8 universidades más importantes de Estados Unidos y las más antiguas. Actualmente, está en el top 12 de las universidades más importantes del mundo. A finales de agosto, voy a estudiar en Gales donde voy a estar dos años; y una vez que me gradúe en 2026, a mitad de agosto, tendría que ir a Estados Unidos a la universidad de Pensilvania, donde las carreras duran 4 años».

«Me quiero insertar en las Naciones Unidas y tratar el tema de la soberanía argentina con el resto del mundo, que nos hace mucha falta. Esto es muy importante para mi. La soberanía argentina es de suma importancia, al igual que las Islas Malvinas. Los colegios unidos del mundo promueven la unidad en el mundo, y eso hay que presentarlo», dijo el joven.

«Las habilidades innatas de la política no hay que estudiarlas, y yo tengo buenas habilidades. Quiero comentar sobre la Argentina en el mundo, son buenas bases para llevar adelante la sociedad. Hay que promover la democracia, sin importar el partido. Hay que investigar todo lo que se pueda, las redes sociales y publicaciones de instituciones que dan becas. Hay que sentarse y estudiar. Las oportunidades muchas veces son invisibles, pero están. Hay que soñar, creérsela y ser proactivo, los frutos se ven a largo plazo y a las oportunidades hay que aprovecharlas», finalizó.