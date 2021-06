“Los indicadores marcan que una de cada 4 personas no tiene trabajo en Argentina”

La columna política del Dr. Federico Bossi comenzó con una observación sobre las mejoras en algunas decisiones del poder estatal nacional. “Esta fue una semana buena. Es positivo el cambio de comunicación por parte del Gobierno, eso habla de una profesionalización del presidente, que lee los discursos y no improvisa. Otra noticia a destacar es el cambio de pensamiento de Kicillof, quien ordenó la vuelta a las clases presenciales, al menos en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Ya los más prestigiosos médicos asesores del gobierno habían afirmado que es necesario volver a las aulas, y que las escuelas no son fuente de contagio. Lo malo de estas decisiones es que desnuda que las acciones se toman en base a encuestas. Siguen jugando con los chicos, los padres y los docentes. Es hora de empezar a coordinar. Hace un año y medio de la pandemia y el manejo aún es improvisado, se basan en encuestas y no en datos científicos“.

Continuando con el eje de la educación, el abogado señaló al ministro Trotta como responsable de esta “hecatombe educativa” que vive el país. “Están eliminando las pruebas de este desastre educativo. Ahora Trotta decidió esconder los resultados de las pruebas que muestran el rendimiento de los chicos, la idea es que pasen de año sin haber cumplido con los objetivos mínimos. Lo único que hace es fomentar la ignorancia. Un millón de chicos han quedado fuera del camino. Una persona sin educación es una persona sin futuro”, expresó Bossi.

En cuando al contexto económico, el columnista dijo: “Dudo que sea casual el genocidio económico que hace el gobierno a la clase media argentina. Son tan erradas las medidas, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), seremos el último país del G20 en recuperarnos de la caída del PBI. Se estima que recién en el año 2026 volveremos a estar lo mal que nos dejó Macri. De acuerdo al índice real de la UCA, hoy estamos en el 25% de desocupación. Una de cada 4 personas, no trabaja en Argentina. Es insoportable lo que estamos viviendo, a consecuencia no de este año, si no de las medidas tomadas el año pasado. No entendieron el mensaje de que salud y economía no se pueden separar. Toda esta gente desocupada va a tener problemas graves de salud mental y física. No se observa que haya un cambio de rumbo e insisten en crear relatos que no tienen que ver con la realidad”.

Por último, el Dr. Bossi habló sobre “fallas” que tiene el sistema de salud y cuestión algunas de las medidas que se han tomado para enfrentar a la pandemia. “La estrategia de la vacunación con una primera dosis, da una sensación de falsa seguridad. Las más prestigiosas epidemiólogas a nivel mundial, han dicho que al no completar el programa de vacunación, no se puede generar inmunidad contra las nuevas cepas. Hay que continuar con la responsabilidad individual. Esta situación está lejos de terminar. Para considerar superada la pandemia, en varios lugares del mundo, han estipulado que es necesario que cada país tenga el 70% de su población vacunada. Es por esto que la recuperación económica va a tardar en llegar”.